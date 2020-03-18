Destanın 105. yılı! İşte TSK arşivinden Çanakkale Zaferi fotoğrafları

Tarihin en büyük ve en çetin savaşlarından birinin yaşandığı Çanakkale'de hem karada hem denizde verilen mücadelelerde iki taraf 500 binden fazla askerini kaybetti . Bugün Çanakkale Savaşı'nın 105. yıldönümü. TSK arşivlerinden çıkan fotoğraflarda, dönemin en büyük savaş gücü karşısında galip gelen kahraman Mehmetçik'in siperde düşmanı beklerken nöbet tutarken top bataryalarıyla atış yaparken görüntüleri yer alıyor. Cephe hattında gönüllü olarak bombacılık yapan küçük bir çocuğa ait kare ise bir ulusun topyekun verdiği bağımsızlık mücadelesinin ispatı olarak fotoğraflar arasında yer alıyor. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) arşivinden paylaşılan Çanakkale Savaşı'na ait fotoğraflar...