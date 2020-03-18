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Haberler > Galeri > Destanın 105. yılı! İşte TSK arşivinden Çanakkale Zaferi fotoğrafları

Destanın 105. yılı! İşte TSK arşivinden Çanakkale Zaferi fotoğrafları

Tarihin en büyük ve en çetin savaşlarından birinin yaşandığı Çanakkale'de hem karada hem denizde verilen mücadelelerde iki taraf 500 binden fazla askerini kaybetti . Bugün Çanakkale Savaşı'nın 105. yıldönümü. TSK arşivlerinden çıkan fotoğraflarda, dönemin en büyük savaş gücü karşısında galip gelen kahraman Mehmetçik'in siperde düşmanı beklerken nöbet tutarken top bataryalarıyla atış yaparken görüntüleri yer alıyor. Cephe hattında gönüllü olarak bombacılık yapan küçük bir çocuğa ait kare ise bir ulusun topyekun verdiği bağımsızlık mücadelesinin ispatı olarak fotoğraflar arasında yer alıyor. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) arşivinden paylaşılan Çanakkale Savaşı'na ait fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 18 Mart 2020 Çarşamba 11:31 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2020 Çarşamba 11:43
Destanın 105. yılı! İşte TSK arşivinden Çanakkale Zaferi fotoğrafları

Bugün 18 Mart...

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıldönümü.

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Destanın 105. yılı! İşte TSK arşivinden Çanakkale Zaferi fotoğrafları

Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusunun 105 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı ''Çanakkale Geçilmez Destanı''nın yıldönümü.

Destanın 105. yılı! İşte TSK arşivinden Çanakkale Zaferi fotoğrafları


Çanakkale Zaferi'ne ilişkin Genelkurmay Başkanlığı arşivlerinde, siperde elleri tetikte bekleyen Mehmetçikten yemek dağıtımına, cephe hattında gönüllü bombacılık yapan küçük çocuktan düşman donanmasını batıran topçulara kadar çok sayıda fotoğraf yer alıyor.

Destanın 105. yılı! İşte TSK arşivinden Çanakkale Zaferi fotoğrafları


Fotoğraflarda, dönemin en büyük savaş gücü karşısında galip gelen kahraman Mehmetçik'in siperde düşmanı beklerken nöbet tutarken top bataryalarıyla atış yaparken görüntüleri yer alıyor.

Destanın 105. yılı! İşte TSK arşivinden Çanakkale Zaferi fotoğrafları


Cephe hattında gönüllü olarak bombacılık yapan küçük bir çocuğa ait kare ise bir ulusun topyekun verdiği bağımsızlık mücadelesinin ispatı olarak fotoğraflar arasında yer alıyor.

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30 sn kaldı Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105’inci yılı törenle kutlandı
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105’inci yılı törenle kutlandı
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