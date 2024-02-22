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Haberler Galeri Dünya basını yerli savaş uçağı KAAN'ı konuştu: Türkiye için dönüm noktası

Dünya basını yerli savaş uçağı KAAN'ı konuştu: Türkiye için dönüm noktası

Milli muharip uçak KAAN, başarılı bir şekilde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bu savaş uçağı, 13 dakika boyunca havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştı. KAAN'ın ilk uçuşu dünya basınında geniş yankı buldu. Yunan savunma sitesi E-Amina, "Türk havacılık endüstrisi için dönüm noktası" başlığını kullanırken, Havacılık sitesi Flugrevue'deki haberde de KAAN'ın "Türkiye'nin umut ışığı" olduğuna vurgu yapıldı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 10:16 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 10:18

Dünya basını yerli savaş uçağı KAAN’ı konuştu: Türkiye için dönüm noktası

KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi,gökyüzüyle buluştu. Türkiye'nin milli muharip uçağı dünya basınında geniş yer buldu.

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Dünya basını yerli savaş uçağı KAAN’ı konuştu: Türkiye için dönüm noktası

Haber, Çin devlet televizyonu internet sitesinde "Türkiye'nin beşinci nesil hayalet avcı uçağı KAAN ilk uçuşunu tamamladı" manşetiyle duyuruldu.

Dünya basını yerli savaş uçağı KAAN’ı konuştu: Türkiye için dönüm noktası

KAAN'ın 2030'lu yıllarda hizmete başlayacağı belirtildi. "Türk Hava Kuvvetleri'nde mevcut F-16 avcı uçağının kademeli olarak değiştirilmesi planlanıyor" ifadeleri yer aldı.

Dünya basını yerli savaş uçağı KAAN’ı konuştu: Türkiye için dönüm noktası

YUNAN DEVLET TELEVİZYONU TEKNİK ÖZELLİKLERİ ANLATTI

Yunan devlet televizyonu ERT, KAAN'ın ilk uçuş görüntülerini paylaştı.Teknik özelliklerini anlattı.

Dünya basını yerli savaş uçağı KAAN’ı konuştu: Türkiye için dönüm noktası

Pentapostagma gazetesi, KAAN'ın her türlü hava koşulunda uçabildiğini aktardı. İlk uçuşu "Türk Hava Kuvvetleri'nde önemli bir rol üstlenecek" diye duyurdu.

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