HaberlerGaleriDünya basını yerli savaş uçağı KAAN'ı konuştu: Türkiye için dönüm noktası
Dünya basını yerli savaş uçağı KAAN'ı konuştu: Türkiye için dönüm noktası
Milli muharip uçak KAAN, başarılı bir şekilde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bu savaş uçağı, 13 dakika boyunca havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştı. KAAN'ın ilk uçuşu dünya basınında geniş yankı buldu. Yunan savunma sitesi E-Amina, "Türk havacılık endüstrisi için dönüm noktası" başlığını kullanırken, Havacılık sitesi Flugrevue'deki haberde de KAAN'ın "Türkiye'nin umut ışığı" olduğuna vurgu yapıldı.