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Dünya basını yerli savaş uçağı KAAN'ı konuştu: Türkiye için dönüm noktası

Milli muharip uçak KAAN, başarılı bir şekilde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bu savaş uçağı, 13 dakika boyunca havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştı. KAAN'ın ilk uçuşu dünya basınında geniş yankı buldu. Yunan savunma sitesi E-Amina, "Türk havacılık endüstrisi için dönüm noktası" başlığını kullanırken, Havacılık sitesi Flugrevue'deki haberde de KAAN'ın "Türkiye'nin umut ışığı" olduğuna vurgu yapıldı.

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 10:16 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 10:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





