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Dünya medyasının gündemi Cumhurbaşkanı Erdoğan!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesini dünya medyası son dakika olarak gördü. Uluslararası medya görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın skandal mektubu Trump'a iade ettiğini, Trump'un sessiz kaldığını yazdı.

Giriş Tarihi: 14 Kasım 2019 Perşembe 15:12
Dünya medyasının gündemi Cumhurbaşkanı Erdoğan!

Medyada, Erdoğan'ın ABD'de ABD'nin desteklediği PKK/PYD- YPG'nin terör örgütü olduğunu deklare ettiği sözleri öne çekilirken, görüşmenin Türkiye'nin lehine sonuçlandığı ifade edildi. Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüleri ve teşekkürü de flaş olarak duyuruldu.

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Dünya medyasının gündemi Cumhurbaşkanı Erdoğan!

İNGİLİZ MEDYASI: ERDOĞAN MEKTUBU İADE ETTİ, /PYD-YPG'NİN TERÖRİST OLDUĞUNU AÇIKLADI

THE INDEPENDENT: İŞLER ERDOĞAN'IN LEHİNE

İngiliz merkezli The Independent, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Trump'ın yolladığı mektubu Trump'a geri verdiğini duyurdu. Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD'nin desteklediği PKK/PYD-YPG'nin terörist olduğunu açıkladığını servis etti. Haberde, "İşler Erdoğan'ın lehine gözüküyor. Trump döneminde Beyaz Saray'ı iki kez ziyaret eden lider sayısı çok az. Hele bir Türk liderin ABD Başkanı ile bu derece sık görüşebilmesi oldukça nadir" yorumuna yer verildi

Dünya medyasının gündemi Cumhurbaşkanı Erdoğan!

FİNANCİAL TIMES: TRUMP ERDOĞAN'IN BÜYÜK HAYRANI

İngiliz Financial Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temsilciler Meclisi'nde 29 Ekim'de alınan kararları eleştirdiğini, Trump'ın ise Erdoğan'ın "büyük hayranı" olduğunu söyleyerek Ankara'nın askeri gücünden övgüyle bahsettiğini ve Bağdadi'nin operasyonu sırasındaki "büyük yardımlarından dolayı" Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiğini bildirdi.

Dünya medyasının gündemi Cumhurbaşkanı Erdoğan!

RUSYA MEDYASI: MEKTUP GERİ VERİLDİ

Rus haber ajansı Ria Novosti haberinde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Donald Trump'a saygısız mektubunu geri verdi. Görüşmede ABD Başkanı Donald Trump Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kürtlerle iyi ilişkilere sahip olduğunu belirtti" ifadelerine yer verdi.

Dünya medyasının gündemi Cumhurbaşkanı Erdoğan!

ALMAN MEDYASI: ERDOĞAN MEKTUBU İADE ETTİ, TRUMP SUSTU

Die Welt: Erdoğan mektubu iade etti, Trump Erdoğan'ı övdü

Alman Die Welt, görüşmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "PKK/PYD-YPG'nin terör örgütüdür" sözleriyle duyurdu. Erdoğan'ın Trump'a skandal mektubunu iade ettiğine de yer verilen haberde, "Erdoğan mektubu iade etti, Trump ise bu konuda dün kendisinin hiç de alışık olmadığı bir şeyi yaptı: Sustu" denildi.

Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı överek, "Gerçekten Cumhurbaşkanı'nın büyük bir hayranıyım. Cumhurbaşkanı ile çok iyi dostuz. Uzun zamandır dostuz. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Nereden geldiğimizi çok iyi anlıyoruz ve sorunlarımızı çok iyi anlıyoruz" sözlerine geniş yer ayırdı. Trump'ın övgüsün ise Alman Die Welt, "Çok garip" ara başlığıyla haberleştirdi

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