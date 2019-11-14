Dünya medyasının gündemi Cumhurbaşkanı Erdoğan!

ALMAN MEDYASI: ERDOĞAN MEKTUBU İADE ETTİ, TRUMP SUSTU

Die Welt: Erdoğan mektubu iade etti, Trump Erdoğan'ı övdü

Alman Die Welt, görüşmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "PKK/PYD-YPG'nin terör örgütüdür" sözleriyle duyurdu. Erdoğan'ın Trump'a skandal mektubunu iade ettiğine de yer verilen haberde, "Erdoğan mektubu iade etti, Trump ise bu konuda dün kendisinin hiç de alışık olmadığı bir şeyi yaptı: Sustu" denildi.

Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı överek, "Gerçekten Cumhurbaşkanı'nın büyük bir hayranıyım. Cumhurbaşkanı ile çok iyi dostuz. Uzun zamandır dostuz. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Nereden geldiğimizi çok iyi anlıyoruz ve sorunlarımızı çok iyi anlıyoruz" sözlerine geniş yer ayırdı. Trump'ın övgüsün ise Alman Die Welt, "Çok garip" ara başlığıyla haberleştirdi