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Dünyaca ünlü uzmanlar asrın felaketini değerlendirdi: En ölümcül deprem!
Dünyaca ünlü uzmanlar asrın felaketini değerlendirdi: En ölümcül deprem!
Türkiye, aynı gün meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 2 depremle sarsıldı. Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'ın da içinde bulunduğu 10 ilde büyük yıkıma sebep olan depremlerin ardından arama kurtarma çalışmları devam ederken dünyaca ünlü deprem uzmanları, yüzyılın felaketini değerlendirdi. Uzmanlar, Kahramanmaraş depremini son yıllarda meydana gelen en ölümcül deprem olarak tanımladı. Ayrıca depremin, İstanbul açısından büyük bir kaygı yarattığına vurgu yaptı.
Giriş Tarihi: 8 Şubat 2023 Çarşamba 13:46
Dünyaca ünlü uzmanlar asrın felaketini değerlendirdi: En ölümcül deprem!
Son dakika haberleri: Uzmanlar, asrın felaketi olarak nitelendirilen ve Türkiye ile Suriye'de büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri masaya yatırdı. Sismologlar, şiddetli sarsıntıyı son yıllarda meydana gelen en ölümcül depremlerden biri olarak tanımlıyor.
Dünyaca ünlü uzmanlar asrın felaketini değerlendirdi: En ölümcül deprem!
Ayrıca depremin, fay hattında 100 kilometreden fazla yırtılmaya yol açmış olabileceği tahmin ediliyor. Euronews'te yer alan habere göre ise dünya genelindeki ölçümler, Türkiye'deki depremin oldukça şiddetli sarsıntılar arasında yer aldığını gösteriyor.
Dünyaca ünlü uzmanlar asrın felaketini değerlendirdi: En ölümcül deprem!
İngiltere'deki University College London Risk ve Afet Azaltma Enstitüsü Başkanı Joanna Faure Walker'a göre, 2016'da İtalya'yı vuran 6.2 büyüklüğündeki depremle karşılaştırıldığında, Türkiye depremi 250 kat daha fazla enerji açığa çıkardı.
Dünyaca ünlü uzmanlar asrın felaketini değerlendirdi: En ölümcül deprem!
Sismologlar, Doğu Anadolu Fay hattını bir 'çarpma- kayma' fay hattı olarak tanımlıyor. İngiliz gezegen yerbilimci David Rothery ise, "Yer yüzeyine yakın bir sarsıntı, kaynağında aynı büyüklükte olan daha derin bir depremden daha şiddetli olur" dedi.
Dünyaca ünlü uzmanlar asrın felaketini değerlendirdi: En ölümcül deprem!
SARSINTILAR ÇOK GÜÇLÜ
Kahramanmaraş merkezli çifte depremi değerlendiren bir diğer isim de University College London'daki Yer Bilimleri Fakültesi'nde sismolojik hesaplamalar üzerine çalışan Dr. Stephen Hicks, depremin yüzeye 10 kilometreden yakın meydana gelmesini "en kötü senaryo" olarak tanımlayan Hicks, bu nedenle çok güçlü sarsıntılar yaşandığını belirtti.