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Dünyaca ünlü uzmanlar asrın felaketini değerlendirdi: En ölümcül deprem!

Türkiye, aynı gün meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 2 depremle sarsıldı. Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'ın da içinde bulunduğu 10 ilde büyük yıkıma sebep olan depremlerin ardından arama kurtarma çalışmları devam ederken dünyaca ünlü deprem uzmanları, yüzyılın felaketini değerlendirdi. Uzmanlar, Kahramanmaraş depremini son yıllarda meydana gelen en ölümcül deprem olarak tanımladı. Ayrıca depremin, İstanbul açısından büyük bir kaygı yarattığına vurgu yaptı.

Giriş Tarihi: 8 Şubat 2023 Çarşamba 13:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





