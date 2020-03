Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aştı

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kaybı 13 bini geçti. Türkiye'de son açıklanan verilere göre can kaybı 21 oldu. İşte koronavirüs salgınında son durum...