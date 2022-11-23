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Haberler Galeri Düzce depreminde hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Düzce depreminde hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Sabaha karşı Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen depremin verdiği hasar güneşin doğmasıyla gözler önüne serildi. Düzce'de merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremde, hasarın boyutu gün aydınlanınca ortaya çıkarken, vatandaşlar sokakta sabahladı.

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 08:54 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 08:54
Düzce depreminin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı | Vatandaşlar sokakta sabahladı
Düzce depreminin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı | Vatandaşlar sokakta sabahladı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem, İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

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Düzce depreminin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı | Vatandaşlar sokakta sabahladı
Düzce depreminin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı | Vatandaşlar sokakta sabahladı

Saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki deprem, paniğe neden oldu.

Düzce depreminin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı | Vatandaşlar sokakta sabahladı
Düzce depreminin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı | Vatandaşlar sokakta sabahladı

Kentte bazı ev ve iş yerlerinin duvarlarında yıkımlar yaşandı, evlerdeki bazı eşyalar yere düştü. Düzce Adliyesi'nde çatıdan kopan bazı beton parçalarının yere düştüğü görüldü.

Düzce depreminin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı | Vatandaşlar sokakta sabahladı
Düzce depreminin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı | Vatandaşlar sokakta sabahladı
Düzce depreminin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı | Vatandaşlar sokakta sabahladı
Düzce depreminin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı | Vatandaşlar sokakta sabahladı

AFAD'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca, Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4,3 olmak üzere 74 artçı deprem yaşandığı bildirildi.

AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla, en büyüğü 4,3 olmak üzere 74 artçı yaşanmıştır. Düzce'de 1'i ağır olmak üzere 32, İstanbul, Bolu ve Zonguldak'ta birer kişi olmak üzere toplamda 35 vatandaşımız yaralanmıştır. Bölgeye 10 bin adet battaniye ile 480 aile tipi, 20 genel maksat çadırı gönderilmiştir. 10 adet mobil baz istasyonu yönlendirilmiştir. Bölgeye 1 mobil koordinasyon tırı ile 1 sosyal çalışma tırı sevk edilmiştir.

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