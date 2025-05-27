E-imza operasyonunda şok detay: Ünlü doktor Volkan Uçak'ın diploması sahte çıktı...

Kamu görevlilerinin elektronik imzalarını taklit ederek kurumların sistemine yetkisiz erişim sağlayan ve bu yolla çıkar elde eden çeteye yapılan operasyonda, aralarında televizyon programlarına çıkan ve sosyal medyada yayınlar yapan ve diplomasının sahte olduğu tespit edilen psikolog Volkan Uçak'ın da bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.

SABAH Giriş Tarihi : 27 Mayıs 2025 12:34 Son Güncelleme : 27 Mayıs 2025 12:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





