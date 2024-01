E-okul ne zaman kapanacak sorusunun yanıtı öğrenciler ve öğretmenler tarafından araştırılıyor. Milyonlarca öğrenci, 19 Ocak Cuma günü 1. Dönem karnelerini alacak ve böylece 15 gün tatil başlamış olacak. Son haftaya girilmesiyle beraber öğretmenler 1. Dönem notlarını sisteme girmeye başladı. Not ortalamalarını merak eden öğrenciler ise bu noktada "E-okul ne zaman kapanıyor, not girişleri kapandı mı?" sorularını gündeme taşıdı. Sistemin kapanmasıyla beraber ortalamalar belli olacak. Peki, 2024 1. dönem E-Okul not girişi kapandı mı, notlar nasıl öğrenilir? İşte E-okul VBS karne sorgulama ve detaylar...