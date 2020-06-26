HaberlerGaleriEge'de korkutan deprem! İzmir dahil pek çok ilde hissedildi... İşte ilk görüntüler
Ege'de korkutan deprem! İzmir dahil pek çok ilde hissedildi... İşte ilk görüntüler
Gelen son dakika haberine göre, AFAD, saat 10.21'de merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem İzmir, İstanbul ve Muğla başta olmak üzere pek çok ilde hissedildi.
Giriş Tarihi: 26 Haziran 2020 Cuma 12:04Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2020 Cuma 12:07
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 10.21'de merkez üssü Saruhanlı olan 5.5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Deprem 9,29 kilometre derinlikte gerçekleşti.