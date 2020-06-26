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Haberler Galeri Ege'de korkutan deprem! İzmir dahil pek çok ilde hissedildi... İşte ilk görüntüler

Ege'de korkutan deprem! İzmir dahil pek çok ilde hissedildi... İşte ilk görüntüler

Gelen son dakika haberine göre, AFAD, saat 10.21'de merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem İzmir, İstanbul ve Muğla başta olmak üzere pek çok ilde hissedildi.

Giriş Tarihi: 26 Haziran 2020 Cuma 12:04 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2020 Cuma 12:07
Ege'de korkutan deprem! İzmir dahil pek çok ilde hissedildi... İşte ilk görüntüler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 10.21'de merkez üssü Saruhanlı olan 5.5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Deprem 9,29 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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Ege'de korkutan deprem! İzmir dahil pek çok ilde hissedildi... İşte ilk görüntüler

Merkez üssü Manisa olan deprem İzmir, İstanbul, Bursa ve çevresinde de hissedildi. Vatandaşlar sokağa dökülürken, deprem paniği yaşadı.

Ege'de korkutan deprem! İzmir dahil pek çok ilde hissedildi... İşte ilk görüntüler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı açıklamada, "Manisa Saruhanlı'daki depremde şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir, kırsal tarama devam etmektedir" dedi.

Ege'de korkutan deprem! İzmir dahil pek çok ilde hissedildi... İşte ilk görüntüler

İşte bölgeden ilk kareler...

Ege'de korkutan deprem! İzmir dahil pek çok ilde hissedildi... İşte ilk görüntüler

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