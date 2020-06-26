Ege'de korkutan deprem! İzmir dahil pek çok ilde hissedildi... İşte ilk görüntüler

Gelen son dakika haberine göre, AFAD, saat 10.21'de merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem İzmir, İstanbul ve Muğla başta olmak üzere pek çok ilde hissedildi.