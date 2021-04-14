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Haberler Galeri EGM'nden "Maske Cezası" mesajı uyarısı

EGM'nden "Maske Cezası" mesajı uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü, haklarında "maske cezası" kesildiğine dair ifadeler içeren kısa mesajdaki bağlantı linkine tıklamamaları konusunda vatandaşları uyardı.Yeni dolandırıcılık yöneti ile ilgili duyuruda "Dolandırıcıların oltasına düşmeyelim. Güvenilirliğinden emin olmadığımız bağlantılara tıklamayalım" ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 23:34 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 23:35
EGM'nden Maske Cezası mesajı uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının, güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY programının sosyal medya hesaplarından yeni dolandırıcılık sistemine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

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EGM'nden Maske Cezası mesajı uyarısı

Dolandırıcılar tarafından son günlerde cep telefonlarına "Sayın vatandaşımız hakkınızda Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi kapsamında 985 TL maske cezası uygulanmıştır." ifadeleri ile bağlantı linkinin yer aldığı mesaj gönderildiği aktarılan paylaşımda, bu tür mesajın gelmesi halinde bağlantı linkine tıklanmaması uyarısında bulunuldu.

EGM'nden Maske Cezası mesajı uyarısı

Paylaşımda, "Dolandırıcıların oltasına düşmeyelim. Güvenilirliğinden emin olmadığımız bağlantılara tıklamayalım. Güvenilir bilgi için resmi kaynakları takip edelim." ifadeleri yer aldı.

EGM'nden Maske Cezası mesajı uyarısı
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