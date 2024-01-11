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Haberler Galeri EKPSS engelli atama tercihi nereden, nasıl yapılır? AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI EKPSS ENGELLİ ATAMA TERCİH EKRANI...

EKPSS engelli atama tercihi nereden, nasıl yapılır? AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI EKPSS ENGELLİ ATAMA TERCİH EKRANI...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 392 engelli personel ataması için tercihler başladı. ÖSYM tarafından ise tercih kılavuzu yayımlandı. Başvuru yapacak adaylar araştırma yapmaya başladı. Alım yapılacak kadrolar hangileri, EKPSS engelli memur ataması tercihleri nereden, nasıl yapılır, şartlar neler? Engelli memur atamaları tercihi ne zaman sonuçlanacak? İşte, EKPSS Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 392 engelli atama tercih ekranı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 12:14 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 12:37

EKPSS engelli atama tercihi nereden, nasıl yapılır? AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI EKPSS ENGELLİ ATAMA TERCİH EKRANI...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli personel alımı tercihleri başladı. 2024 yılında alınacak 2.392 personel kamu kurumlarına atanacak. ÖSYM üzerinden alınan başvurular yaklaşık bir hafta sürecek. Ardından kura çekimi gerçekleşecek. Adaylar, tarihleri kontrol ediyor. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 392 engelli atama tercihi nasıl yapılır, ne zaman bitecek?

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EKPSS engelli atama tercihi nereden, nasıl yapılır? AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI EKPSS ENGELLİ ATAMA TERCİH EKRANI...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINDAN 2 BİN 392 ENGELLİ ATAMASI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

2 bin 392 engelli vatandaşımızın daha kamu kurumlarına atamasını gerçekleştiriyoruz. 2024 yılında yapılması planlanan EKPSS ile engelli kamu personeli atama takviminde tercih aşaması başlıyor.

EKPSS engelli atama tercihi nereden, nasıl yapılır? AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI EKPSS ENGELLİ ATAMA TERCİH EKRANI...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ENGELLİ PERSONEL ATAMASI NE ZAMAN?

Yerleştirme işlemi için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlandı. Adaylar tercihlerini, 10 - 19 Ocak 2024 tarihleri arasında ÖSYM'nin web sitesi üzerinden yapabilecekler. Tercihlerin ardından atamalar, EKPSS puanı ve kura yöntemiyle gerçekleştirilecek.

EKPSS engelli atama tercihi nereden, nasıl yapılır? AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI EKPSS ENGELLİ ATAMA TERCİH EKRANI...

ENGELLİ PERSONEL ATAMA TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri ÖSYM tercih kılavuzu kapsamında ÖSYM AİS ekranlarından gerçekleştiriliyor:

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