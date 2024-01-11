EKPSS engelli atama tercihi nereden, nasıl yapılır? AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI EKPSS ENGELLİ ATAMA TERCİH EKRANI...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 392 engelli personel ataması için tercihler başladı. ÖSYM tarafından ise tercih kılavuzu yayımlandı. Başvuru yapacak adaylar araştırma yapmaya başladı. Alım yapılacak kadrolar hangileri, EKPSS engelli memur ataması tercihleri nereden, nasıl yapılır, şartlar neler? Engelli memur atamaları tercihi ne zaman sonuçlanacak? İşte, EKPSS Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 392 engelli atama tercih ekranı...