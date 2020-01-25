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Elazığ ve Malatya'da yıkımın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! İşte son görüntüler

Dün akşam saatlerinde Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin acı tablosu gün ağarınca ortaya çıktı. Birçok ev ve bina şiddetli depremin ardından kullanılamaz hale geldi. İşte deprem bölgesinden son kareler...

Giriş Tarihi: 25 Ocak 2020 Cumartesi 09:06
Elazığ ve Malatya'da yıkımın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! İşte son görüntüler

Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde çok şiddetli deprem meydana geldi. Kızılay, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili bağış kampanyası başlattı. AFAD'dan Sivrice'de meydana gelen deprem sonrası çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildiği bildirildi.

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Elazığ ve Malatya'da yıkımın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! İşte son görüntüler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan deprem nedeniyle bölgeye gitti.

Elazığ ve Malatya'da yıkımın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! İşte son görüntüler

Bölgeden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. AFAD, bölgenin çok hareketli olduğunu ve çok sayıda artçı depremin meydana geldiğini duyurdu.

Elazığ ve Malatya'da yıkımın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! İşte son görüntüler

Cumhurbaşkanlığından, deprem bölgesine yardımların AFAD koordinesinde ulaştırılmasının önemi vurgulanarak, bunun için "0 312 258 23 23" numaralı telefonun aranması istendi.Göçük altında kalanlar dinleme cihazları ile tespit edilmeye çalışılıyor.

Elazığ ve Malatya'da yıkımın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! İşte son görüntüler

Erzurum Afet ve Acil Durumu (AFAD) Müdürü Selahattin Karslı, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından hazır kıta ekibinin bölgeye gittiğini bildirdi. Deprem olur olmaz ilgili birimleri bilgilendirdiklerini kaydeden Karslı, "Acil durum yönetim merkezimizi hemen topladık. Depremin hemen ardından öncelikle hazır kıta ekibimizi gönderdik.

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Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem! İşte deprem bölgesinden ilk fotoğraflar
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