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> Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem! İşte deprem bölgesinden ilk fotoğraflar
Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem! İşte deprem bölgesinden ilk fotoğraflar
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. İşte deprem bölgesinden ilk fotoğraflar...
Giriş Tarihi: 24 Ocak 2020 Cuma 23:12Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2020 Cuma 23:14
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının(AFAD) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.