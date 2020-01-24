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Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem! İşte deprem bölgesinden ilk fotoğraflar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. İşte deprem bölgesinden ilk fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2020 Cuma 23:12 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2020 Cuma 23:14
Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem! İşte deprem bölgesinden ilk fotoğraflar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

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Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem! İşte deprem bölgesinden ilk fotoğraflar

Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi de depremin 6.5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem! İşte deprem bölgesinden ilk fotoğraflar

35 ARTÇI DEPREM KAYDEDİLDİ

AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 22.29'a kadar geçen zamanda, büyüklükleri 2,7 ile 5,4 arasında değişen 35 artçı depremin kaydedildiğini açıkladı.

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem! İşte deprem bölgesinden ilk fotoğraflar

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Sivrice'de 6,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği hatırlatıldı.

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem! İşte deprem bölgesinden ilk fotoğraflar

Açıklamada, "Bu depremden sonra 22.29'a kadar geçen zamanda, büyüklükleri 2,7 ile 5,4 arasında değişen 35 artçı deprem kaydedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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