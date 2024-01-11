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Haberler Galeri Epstein operasyonu! Eski ajanın itirafları gündemi salladı: Herkesi MOSSAD'ın kuklası yapmışlar

Epstein operasyonu! Eski ajanın itirafları gündemi salladı: Herkesi MOSSAD'ın kuklası yapmışlar

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyaların beşinci ve son kısmı da kamuoyuna duyuruldu. Öte yandan İsrail için geçmişte casusluk yapan Ari Ben Menashe, pedofili ve fuhuş ağı oluşturan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in İsrail için çalıştığını itiraf etmesi yeniden gündem oldu. Epstein olayı için "Dünyanın dört bir yanındaki ünlüleri ve politikacıları tuzağa düşürmeyi amaçlayan bir istihbarat operasyonuydu." diyen Menashe, tanınmış isimlerin İsrail'in emrinden çıkmaması için şantaj yapıldığını açıkça ifade etti.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 10:05 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 10:05

Epstein operasyonu! Eski ajanın itirafları gündemi salladı: Herkesi MOSSAD'IN kuklası yapmışlar
Epstein operasyonu! Eski ajanın itirafları gündemi salladı: Herkesi MOSSAD’IN kuklası yapmışlar

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein davasında, her geçen gün farklı detaylar gün yüzüne çıkıyor

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Epstein operasyonu! Eski ajanın itirafları gündemi salladı: Herkesi MOSSAD'IN kuklası yapmışlar
Epstein operasyonu! Eski ajanın itirafları gündemi salladı: Herkesi MOSSAD’IN kuklası yapmışlar

ADI KARIŞMAYAN ÜNLÜ YOK

Geçtiğimiz günlerde Epstein'in davasıyla bağlantılı yeni isimler ifşa olmuştu. Aralarında Michael Jackson, eski Norveç Başbakanı Thorbjørn Jagland, Google'ın kurucu ortağı Sergey Brin, CIA Direktörü William Burns ve eski İsrail Başbakanı Ehud Barak gibi onlarca isim bulunuyor.

Epstein operasyonu! Eski ajanın itirafları gündemi salladı: Herkesi MOSSAD'IN kuklası yapmışlar
Epstein operasyonu! Eski ajanın itirafları gündemi salladı: Herkesi MOSSAD’IN kuklası yapmışlar

ESKİ İSRAİL AJANINDAN İTİRAF

Tüm bu ifşaatlardan sonra, şimdi de MOSSAD için geçmişte ajanlık yapan Ari Ben Menashe, bir itirafta bulundu.

Epstein operasyonu! Eski ajanın itirafları gündemi salladı: Herkesi MOSSAD'IN kuklası yapmışlar
Epstein operasyonu! Eski ajanın itirafları gündemi salladı: Herkesi MOSSAD’IN kuklası yapmışlar
RT kanalında katıldığı programda, Epstein'in İsrail için çalıştığını söyledi.
Epstein operasyonu! Eski ajanın itirafları gündemi salladı: Herkesi MOSSAD'IN kuklası yapmışlar
Epstein operasyonu! Eski ajanın itirafları gündemi salladı: Herkesi MOSSAD’IN kuklası yapmışlar

"İSRAİL İÇİN TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER"

Sunucu Afshin Rattansi'nin, "Ortaya attığınız en endişe verici iddia; tüm Epstein operasyonunun, siyasetçileri ve ünlüleri tuzağa düşürerek İsrail'in varlığı haline getirmek olduğu." sözlerine "Bu doğru" cevabını verdikten sonra, şunları söyledi: Dünyanın dört bir yanındaki çeşitli politikacıları tuzağa düşürmeyi amaçlayan bir istihbarat operasyonu haline geldi.

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