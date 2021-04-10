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Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? Yumurtalı Ramazan pidesi malzemeleri ve tarifi! İşte evde pide yapılışı...
Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? Yumurtalı Ramazan pidesi malzemeleri ve tarifi! İşte evde pide yapılışı...
Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif 13 Nisan'da başlıyor. Koronavirüs salgını sonrası evde vakit geçirdiğimiz şu günlerde evde yapılan ekmek ve pideler ilgi görüyor. Ramazan ayının vazgeçilmezi Ramazan pidesini evde yapmak isteyenler için en güzel pide tarifini sayfamızda derledik. Peki, evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? Yumurtalı Ramazan pidesi malzemeleri ve tarifi nedir? İşte evde pide yapılışı...
Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 11:38
Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 11:38
Ev yapımı Ramazan pidesi nasıl yapılır? Yumurtalı pide için malzemeler neler? On bir ayın sultanı Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pidesini evde yapmak isteyen vatandaşlar için en güzel tarifi haberimizde derledik. Peki, evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? Yumurtalı Ramazan pidesi malzemeleri ve tarifi nedir? İşte evde Ramazan pidesi yapılışı...
EVDE RAMAZAN PİDESİ NASIL YAPILIR?
İşte yumurtalı pide yapılışı:
RAMAZAN PİDESİ İÇİN MALZEMELER
* 3 su bardağı un
* 1 çay kaşığı tuz
* 1 tatlı kaşığı toz şeker
* 1 paket kuru maya
* 1 yumurta
* 1 yemek kaşığı tereyağı
* 3/4 su bardağı ılık su
* Yarım su bardağı süt
ÜZERİ İÇİN;
* 1 adet yumurta sarısı
* Çörekotu
RAMAZAN PİDESİ YAPILIŞI
Öncelikle mayayı aktif hale getirmek için ilk olarak derin bir kaba maya, süt ve şekeri alın. Maya eriyene kadar yaklaşık 10 dakika malzemeleri bekletin. Ardından diğer malzemeler ilave edilir. Hamur yumuşak bir kıvama gelene kadar yoğrulur.