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Haberler Galeri Firari FETÖ'cülerin ABD'deki şatafatlı hayatı ortaya serildi! 'Beyin takımı' sefa sürüyor...

Firari FETÖ'cülerin ABD'deki şatafatlı hayatı ortaya serildi! 'Beyin takımı' sefa sürüyor...

FETÖ'nün 15 Temmuz kanlı darbe girişimi öncesi topladığı himmet paralarıyla ABD'ye kaçan beyin takımının şatafatlı yaşamı gün yüzüne çıktı. Örgüt yöneticilerinin, alt kademedeki FETÖ üyelerinin dahi tepkisini çeken lüks yaşantısını, oturdukları villaların fotoğrafları ortaya koydu.

SABAH

Giriş Tarihi: 29 Şubat 2024 09:11 Güncelleme Tarihi: 29 Şubat 2024 09:27

Firari FETÖ’cülerin ABD’deki şatafatlı hayatı ortaya serildi! ’Beyin takımı’ sefa sürüyor...

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ABD'den yönettiği örgütte istişare heyeti oluşturdu. Örgütün Türkiye imamlığı, para kasalığı ve mahrem yapılarını yöneten birçok ismi de sözde istişare heyeti üyesi yaptı.

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Firari FETÖ’cülerin ABD’deki şatafatlı hayatı ortaya serildi! ’Beyin takımı’ sefa sürüyor...

Darbe girişimi öncesi Amerika'ya kaçan beyin takımı ve aileleri, girişiminin başarılı olması halinde Gülen'le birlikte Türkiye'ye dönme planı yaptı.

Firari FETÖ’cülerin ABD’deki şatafatlı hayatı ortaya serildi! ’Beyin takımı’ sefa sürüyor...

'Himmet/bağış' adı altında topladıkları paraları da yurtdışına çıkaran firariler, bu paraları lüks yaşama ayırdı. SABAH, 18 tepe yöneticinin yaşadığı lüks villalarının fotoğraflarına ulaştı. Lüks hayatları öne çıkan isimler arasında şunlar yer aldı:

Firari FETÖ’cülerin ABD’deki şatafatlı hayatı ortaya serildi! ’Beyin takımı’ sefa sürüyor...

Adem Kalaç: İstişare heyeti üyesi

Firari FETÖ’cülerin ABD’deki şatafatlı hayatı ortaya serildi! ’Beyin takımı’ sefa sürüyor...

Ahmet Kirmiç: FEM Dershanelerinin tamamından örgüt adına sorumluluk yaptı. Marmara bölge ve İstanbul il imamlığı yaptı ve 8 Mayıs 2015'te yurtdışına kaçtı.

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