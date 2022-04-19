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Flamingolardan Eber Gölü'nde görsel şölen

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi sınırlarındaki, birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapan Eber Gölü, flamingoların da uğrak yeri olarak öne çıkıyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, "Havaların ısınmasıyla birlikte gölün misafirleri flamingoları bölgeye geldi. Bu yıl sayılarının oldukça fazla olduğunu gözlemledik. Burada adeta bir görsel şölen sunuyorlar" dedi.

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 15:50 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 15:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





