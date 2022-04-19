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Haberler Galeri Flamingolardan Eber Gölü'nde görsel şölen

Flamingolardan Eber Gölü'nde görsel şölen

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi sınırlarındaki, birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapan Eber Gölü, flamingoların da uğrak yeri olarak öne çıkıyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, "Havaların ısınmasıyla birlikte gölün misafirleri flamingoları bölgeye geldi. Bu yıl sayılarının oldukça fazla olduğunu gözlemledik. Burada adeta bir görsel şölen sunuyorlar" dedi.

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 15:50 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 15:51
Flamingolardan Eber Gölü’nde görsel şölen

Afyonkarahisar'ın önemli doğal zenginliklerinden Eber Gölü, son dönemde sayıları artan flamingolarla renklendi.

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Flamingolardan Eber Gölü’nde görsel şölen

Bolvadin ilçesi sınırlarında Emir Dağları ve Sultan Dağları arasında 967 metre yükseklikte, 125 kilometrekare alana sahip Eber Gölü, göçmen kuşların uğrak merkezlerinden biri olarak kuş gözlemcileri için de önem taşıyor.

Flamingolardan Eber Gölü’nde görsel şölen

146 kuş türünün barındığı Eber Gölü'nün her yıl nisanın ilk günlerinde gelen misafirleri flamingolar, sığ sularda topluca avlanıyor.

Flamingolardan Eber Gölü’nde görsel şölen

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve AKÜ Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOKOBİM) Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, AA muhabirine, gölün Bolvadin, Çay ve Sultandağı üçgeninde yer alan önemli sulak alanlardan biri olduğunu söyledi.

Flamingolardan Eber Gölü’nde görsel şölen

Eber Gölü'ndeki flamingo sayısının her geçen yıl arttığını gözlemlediklerini aktaran Erişmiş, "Bu yıl göldeki flamingolar adeta görsel şölen sunuyor. Afyonkarahisar'da 276 kuş türü bulunuyor. Eber Gölü'nde ise bunların 146'sını görebiliyoruz. Nerdeyse yarı yarıya. Oldukça yüksek bir sayı." dedi.

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