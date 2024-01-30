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Haberler Galeri Gerçek Belediyecilik: İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi...

Gerçek Belediyecilik: İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin "Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik" adlı Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı'na katılarak seçim manifestosunu kamuoyuna sundu. Sekiz başlıktan oluşan beyannamenin ana teması 'gerçek belediyecilik' olarak belirlendi. Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti'nin yerel seçim beyannamesi, Türkiye'nin geleceğine dair somut hedefler ve projelerle dolu bir vizyonu ortaya koyuyor. AK Parti, beyanname ile sosyal belediyecilik kapsamında aile ve kadınlardan, gençlere, yaşlılardan engellilere varana kadar birçok vaatte bulundu.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 12:53 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 13:07

Gerçek Belediyecilik: İşte 8 başlıkta AK Parti’nin seçim beyannamesi...

AK Parti, Türkiye'deki 31 Mart yerel seçimlerine yönelik hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Parti, kısa süre önce aday listelerini açıkladıktan sonra, şimdi de geniş kapsamlı bir "Yerel Seçim Beyannamesi"ni kamuoyu ile paylaşarak seçim kampanyasını bir adım daha ileriye taşıdı. "Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Hazırız Kararlıyız" başlığı ile dikkat çeken bu beyanname, toplumun farklı kesimlerine yönelik vaatlerle dolu 8 ayrı bölümden oluşuyor.

Beyanname, "Gerçek Belediyecilik" ana başlığı altında son buluyor. Bu kapsamlı belge, AK Parti'nin sosyal belediyecilik anlayışını yansıtıyor ve aileden kadınlara, gençlerden yaşlılara, engellilere kadar toplumun her kesimine hitap eden çeşitli vaatler içeriyor. Parti, bu beyannameyle yerel yönetimlerdeki hizmet anlayışını daha da geliştirmeyi ve toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Özellikle sosyal politikalar, kentsel gelişim, altyapı iyileştirmeleri ve toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik destekler bu beyannameyle vurgulanıyor.

AK Parti'nin yerel seçim beyannamesi, Türkiye'nin şehirlerinin geleceğine yönelik vizyonunu ortaya koyarken, aynı zamanda gerçekleştirilmesi planlanan projelerle yerel yönetimlerin daha etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını amaçlıyor.

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Gerçek Belediyecilik: İşte 8 başlıkta AK Parti’nin seçim beyannamesi...

İŞTE AK PARTİ'NİN YEREL SEÇİM BEYANNAMESİ

Gerçek Belediyecilik: İşte 8 başlıkta AK Parti’nin seçim beyannamesi...
Gerçek Belediyecilik: İşte 8 başlıkta AK Parti’nin seçim beyannamesi...
Gerçek Belediyecilik: İşte 8 başlıkta AK Parti’nin seçim beyannamesi...
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