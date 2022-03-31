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Haberler Galeri Göz damlası orucu bozar mı? Kulak damlası orucu bozar mı? Burun damlası orucu bozar mı?

Göz damlası orucu bozar mı? Kulak damlası orucu bozar mı? Burun damlası orucu bozar mı?

Göz damlası orucu bozar mı? Kulak damlası orucu bozar mı? Burun damlası orucu bozar mı? Ramazan-ı Şerif 'in gelmesiyle birlikte Müslümanlar bu soruların yanıtlarını arıyor. Allah'ın emri olan Ramazan orucuna zarar gelmesini istemeyen Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın orucu bozan durumlarla ilgili açıklamalarını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl olduğu gibi sitesinde sıkça sorulan sorulara yanıt verdi. Peki, göz damlası orucu bozar mı? Kulak damlası orucu bozar mı? Burun damlası orucu bozar mı? İşte orucu bozan ve bozmayan durumlar...

Giriş Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 13:48 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 13:48
Göz damlası orucu bozar mı? Kulak damlası orucu bozar mı? Burun damlası orucu bozar mı?

Göz damlası orucu bozar mı? Kulak damlası orucu bozar mı? Burun damlası orucu bozar mı? Ramazan-ı Şerif 'in gelmesiyle birlikte Müslümanlar bu soruların yanıtlarını arıyor. Allah'ın emri olan Ramazan orucuna zarar gelmesini istemeyen Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın orucu bozan durumlarla ilgili açıklamalarını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl olduğu gibi sitesinde sıkça sorulan sorulara yanıt verdi. Peki, göz damlası orucu bozar mı? Kulak damlası orucu bozar mı? Burun damlası orucu bozar mı? İşte orucu bozan ve bozmayan durumlar...

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Göz damlası orucu bozar mı? Kulak damlası orucu bozar mı? Burun damlası orucu bozar mı?

GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI?

Konunun uzmanlarından alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20'si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesâmat (gözenekler) yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla göz damlası orucu bozmaz. (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Kâsânî, Bedâî', II, 98).

Göz damlası orucu bozar mı? Kulak damlası orucu bozar mı? Burun damlası orucu bozar mı?

ENDOSKOPİ, KOLONOSKOPİ VE ULTRASON ORUCU BOZAR MI?

Midedeki hastalığı tespit amacıyla mideyi görüntülemek veya mideden parça almak için yaptırılan endoskopide, ağız yoluyla mideye tıbbî bir cihaz sarkıtılmakta ve işlem bittikten sonra çıkarılmaktadır. Kolonlardaki hastalığı teşhis etmek amacıyla, bağırsak içini görüntülemek veya parça almak için yapılan kolonoskopide, makattan bağırsaklara cihaz gönderilmekte ve işlem bittikten sonra çıkarılmaktadır. Kolonoskopide, hemen daima, endoskopide de genellikle, incelenecek alanın temizliğini sağlamak amacıyla cihaz içinden su verilmektedir.

Göz damlası orucu bozar mı? Kulak damlası orucu bozar mı? Burun damlası orucu bozar mı?

Endoskopi veya kolonoskopi yaptırmak; makat veya ferçten ultrason çektirmek; yeme, içme anlamına gelmemekle birlikte, çoğunlukla cihaz içinden su verildiği için oruç bozulur. Ancak söz konusu işlemlerde cihazların kullanımı sırasında sindirim sistemine su, yağ ve benzeri gıda özelliği taşıyan bir madde girmemesi durumunda endoskopi, kolonoskopi yaptırmak, makat veya ferçten ultrason çektirmek orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Kâsânî, Bedâî', II, 98; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 367, 369, 376).

Göz damlası orucu bozar mı? Kulak damlası orucu bozar mı? Burun damlası orucu bozar mı?

KULAK DAMLASI ORUCU BOZAR MI?

Kulak ile boğaz arasında bir kanal bulunmaktadır. Ancak kulak zarı bu kanalı tıkadığından, ilaç boğaza ulaşmaz. Bu nedenle kulağa damlatılan ilaç orucu bozmaz.

Kulak zarında delik bulunsa bile, kulağa damlatılan ilaç, kulak içerisinde emileceği için, ilaç ya hiç mideye ulaşmayacak ya da çok azı ulaşacaktır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla kulak damlası orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263; Kâsânî, Bedâî', II, 98; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 367, 376).

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