Fırtına Ege'yi yıktı

Meteorolojinin uyarıları sonrasında bugün gerçekleşen fırtına ve hortumlar tüm Ege'de hasara yol açtı. Kötü haberler birbiri ardına geldi. Son dakika bilgisine göre, İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı bölgesinde çıkan hortum evlere hasar verdi. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşanan kısa süreli hortumda ise çatılar uçtu. Bu arada İzmir'den bir de deprem haberi geldi. Güzelbahçe'de yaşanan dolu yağışında da en az 5 kişi yaralandı.
Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 23:39Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 00:45
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Güzelbahçe'de dolu yağışı olduğu ve 5 kişinin yaralandığı belirtiliyor.
Balıkesir ve İzmir'de hortum ve fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi. Fırtına nedeniyle bazı vatandaşlar yaralandı. Maddi olarak birçok yerde zarar oluştu. Çeşme Alaçatı'da bir otomobil fırtına sonucu ters döndü.
Güzelbahçe'de dolu yağışı olduğu ve 5 kişinin yaralandığı belirtiliyor.
Kuvvetli rüzgar ve fırtına Ege'de yaşamı olumsuz etkiledi. Balıkesir ve İzmir'de oluşan hortumla beraber çatılar uçtu, otomobiller zarar gördü. Birçok yerde maddi hasar meydana geldi.
Güzelbahçe'de dolu yağışı olduğu ve 5 kişinin yaralandığı belirtiliyor.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Sarımsaklı Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle yaklaşık 10-15 arası binanın çatısı uçtu. Uçan çatı parçaları araçların üzerine düştü. Maddi zarar oluştu.
Güzelbahçe'de dolu yağışı olduğu ve 5 kişinin yaralandığı belirtiliyor.
ÇEŞME'DE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ!
Türkiye'nin turizm başkentlerinden Çeşme, şiddetli yağış ve hortum felaketi ile sarsıldı. Bir çok ev, iş yerinin zarar gördüğü, arabaların, ağaçların devrildiği kent adeta savaş alanına döndü.
Güzelbahçe'de dolu yağışı olduğu ve 5 kişinin yaralandığı belirtiliyor.
İzmir son haftalarda art arda yaşanan doğal felaketlerle mücadele ediyor. Geçtiğimiz hafta 2 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi ve bir süredir devam eden deprem fırtınası ile sallanan İzmir, bu gece de şiddetli yağışla birlikte hortum felaketi ile karşı karşıya kaldı. Çeşme'nin Alaçatı ilçesinde ortaya çıkan hortum önüne ne çıktıysa aldı savurdu.