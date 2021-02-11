Fırtına Ege'yi yıktı

İzmir son haftalarda art arda yaşanan doğal felaketlerle mücadele ediyor. Geçtiğimiz hafta 2 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi ve bir süredir devam eden deprem fırtınası ile sallanan İzmir, bu gece de şiddetli yağışla birlikte hortum felaketi ile karşı karşıya kaldı. Çeşme'nin Alaçatı ilçesinde ortaya çıkan hortum önüne ne çıktıysa aldı savurdu.