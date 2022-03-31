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Haberler Galeri Hamile kadın oruç tutar mı? Oruçluyken adet görülürse oruç bozulur mu? Orucu neler bozar?

Hamile kadın oruç tutar mı? Oruçluyken adet görülürse oruç bozulur mu? Orucu neler bozar?

Hamile kadın oruç tutar mı? Oruçluyken adet görülürse oruç bozulur mu? Orucu neler bozar? Ramazan-ı Şerif 'in gelmesiyle birlikte Müslümanlar bu soruların yanıtlarını arıyor. Allah'ın emri olan Ramazan orucuna zarar gelmesini istemeyen Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın orucu bozan durumlarla ilgili açıklamalarını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl olduğu gibi sitesinde sıkça sorulan sorulara yanıt verdi. Peki,Hamile kadın oruç tutar mı? Oruçluyken adet görülürse oruç bozulur mu? Orucu neler bozar? İşte orucu bozan ve bozmayan durumlar...

Giriş Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 11:39 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 11:43
Hamile kadın oruç tutar mı? Oruçluyken adet görülürse oruç bozulur mu? Orucu neler bozar?

Hamile kadın oruç tutar mı? Oruçluyken adet görülürse oruç bozulur mu? Orucu neler bozar? Ramazan-ı Şerif 'in gelmesiyle birlikte Müslümanlar bu soruların yanıtlarını arıyor. Allah'ın emri olan Ramazan orucuna zarar gelmesini istemeyen Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın orucu bozan durumlarla ilgili açıklamalarını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl olduğu gibi sitesinde sıkça sorulan sorulara yanıt verdi. Peki, hamile kadın oruç tutar mı? Oruçluyken adet görülürse oruç bozulur mu? Orucu neler bozar? İşte orucu bozan ve bozmayan durumlar...

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Hamile kadın oruç tutar mı? Oruçluyken adet görülürse oruç bozulur mu? Orucu neler bozar?

ORUÇLUYKEN ADET OLMAK ORUCU BOZAR MI?

Kadınlar ay hâli (hayız) ve lohusalık (nifas) denilen özel hâllerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler. Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar, temizlenince bu günün orucunu da kaza eder (Merğînânî, el-Hidâye, II, 276). İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Ancak Ramazanın hassasiyetine riayet ederek başkalarının yanında yiyip içmemesi uygun olur.

Hamile kadın oruç tutar mı? Oruçluyken adet görülürse oruç bozulur mu? Orucu neler bozar?

HAMİLE KADIN ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Anne adayı doktor onayı alıp dengeli ve düzenli beslendiği takdirde oruç tutabilir. Bunda bir sakınca yoktur. Bu dönemde tüketilmesi gereken besinler anne adayı ile bebeğin beslenme gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayacak halde belirlenmelidir. Sağlıklı bir anne adayının diyetinde, meyve, sebze, tahıl grubu, et ve süt ürünleri ve bol sıvı gıdaları bulunmalıdır. Kalp hastalıkları, diyabet ve hipertansiyon gibi hastalıkları olanların oruç tutmak için kesinlikle doktor tavsiyesi alması gerekmektedir.

Hamile kadın oruç tutar mı? Oruçluyken adet görülürse oruç bozulur mu? Orucu neler bozar?

SAKIZ ÇİĞNEMEK ORUCU BOZAR MI?

Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.
Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 395, 396). Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.

Hamile kadın oruç tutar mı? Oruçluyken adet görülürse oruç bozulur mu? Orucu neler bozar?

AĞDA VE EPİLASYON ORUCU BOZAR MI?

Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz.

Burada şu husus da belirtilmelidir ki, kadının erkeğe karşı avret mahalli eller, ayaklar ve yüzü hariç tüm bedenidir. Kadının kadına karşı avret mahalli, diz kapağı ile göbek arasıdır. Zaruret ve ihtiyaç olmadan bu yerlerin dışındaki bölgelerin başka kadınlara veya erkeklere gösterilmesi caiz değildir. Bu itibarla ağda veya lazerle epilasyon yaptırmak isteyen kişinin, erkek olsun kadın olsun yabancı bir kişiye avret mahallini açması helal olmadığı gibi, bu işlemi uygulayan kişinin de bu kısma bakması ve dokunması helal değildir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 187,194-195).

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