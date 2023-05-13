Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? YSK illerin milletvekili sayılarını belirledi | 2023 İzmir, İstanbul, Ankara milletvekili sayıları...

14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek seçimler öncesi illerin çıkaracağı milletvekili sayıları da araştırılıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirleyip paylaştı. Nüfus verileri kapsamında illerin milletvekili sayıları dağılım tablosuna göre, Kocaeli ve Sakarya'nın milletvekili sayısı birer arttı, Tunceli ve Bayburt'un milletvekili sayısı birer azaldı. Peki İzmir'den kaç milletvekili çıkacak? Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? İşte İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla milletvekili sayıları…