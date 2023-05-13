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Haberler Galeri Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? YSK illerin milletvekili sayılarını belirledi | 2023 İzmir, İstanbul, Ankara milletvekili sayıları...

Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? YSK illerin milletvekili sayılarını belirledi | 2023 İzmir, İstanbul, Ankara milletvekili sayıları...

14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek seçimler öncesi illerin çıkaracağı milletvekili sayıları da araştırılıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirleyip paylaştı. Nüfus verileri kapsamında illerin milletvekili sayıları dağılım tablosuna göre, Kocaeli ve Sakarya'nın milletvekili sayısı birer arttı, Tunceli ve Bayburt'un milletvekili sayısı birer azaldı. Peki İzmir'den kaç milletvekili çıkacak? Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? İşte İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla milletvekili sayıları…

Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 13:13 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 13:33
Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? YSK illerin milletvekili sayılarını belirledi | 2023 İzmir, İstanbul, Ankara milletvekili sayıları...

Yüksek Seçim Kurulu'nun illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ve seçim çevrelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki karara göre hangi il kaç milletvekili çıkaracak? İzmir'den kaç milletvekili çıkacak? İşte 2023 YSK il il milletvekili sayısı...

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Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? YSK illerin milletvekili sayılarını belirledi | 2023 İzmir, İstanbul, Ankara milletvekili sayıları...

HANGİ İL KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK? İZMİR'DEN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son 31 Aralık 2022 nüfus bilgilerinin açıklandığı aktarılan kararda, bu kapsamda 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı. Buna göre Ankara 36, İstanbul 98, İzmir 28 milletvekili çıkaracak.

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Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? YSK illerin milletvekili sayılarını belirledi | 2023 İzmir, İstanbul, Ankara milletvekili sayıları...

DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERİN VEKİL SAYISI DEĞİŞMEDİ

Diğer iller ve çıkaracakları milletvekili sayıları şu şekilde:

"Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 4, Amasya 3, Antalya 17, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 20, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 6, Eskişehir 6, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 11, Isparta 4, Mersin 13, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Konya 15, Kütahya 5, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 7, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Tokat 5, Trabzon 6, Şanlıurfa 14, Uşak 3, Van 8, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 4, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4 ve Düzce 3."

Ayrıca Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir ise 2 seçim bölgesine ayrılacak.

Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? YSK illerin milletvekili sayılarını belirledi | 2023 İzmir, İstanbul, Ankara milletvekili sayıları...

DEPREM BÖLGESİNDE GÖREVLENDİRİLDİM. GÖREV YERİMDE NASIL OY KULLANABİLİRİM?

Askı süresi içerisinde bir başka yerleşim yerinden 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlere naklen atananlar veya geçici olarak görevlendirilenler, askı süresi içinde (20 Mart 2023 – 2 Nisan 2023) atama veya görevlendirme belgesi ile birlikte ilgili nüfus müdürlüğüne başvurarak başka bir belge aranmaksızın nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunu ekleri ile birlikte ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? YSK illerin milletvekili sayılarını belirledi | 2023 İzmir, İstanbul, Ankara milletvekili sayıları...

GÖRÜNTÜ KAYDEDİCİ VEYA HABERLEŞME SAĞLAYICI CİHAZLARLA OY VERME YERİNE GİRİLEBİLİR Mİ?

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasaktır ve cezasının bulunmaktadır. Bu tür cihazları oy verme işlemi bitene kadar sandık kuruluna bırakılması gerekmektedir.

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