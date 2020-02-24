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Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Albayrak, İ.Ü. Cerrahpaşa Rektörünün annesinin cenaze törenine katıldı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın'ın annesi Ayşe Aydın için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katıldı.

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2020 Pazartesi 17:35 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2020 Pazartesi 17:38
Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Albayrak İ.Ü. Cerrahpaşa Rektörünün annesinin cenaze törenine katıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Albayrak İ.Ü. Cerrahpaşa Rektörünün annesinin cenaze törenine katıldı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın'ın annesi Ayşe Aydın tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Albayrak İ.Ü. Cerrahpaşa Rektörünün annesinin cenaze törenine katıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Albayrak İ.Ü. Cerrahpaşa Rektörünün annesinin cenaze törenine katıldı

Ayşe Aydın için bugün öğlen vakti Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Albayrak İ.Ü. Cerrahpaşa Rektörünün annesinin cenaze törenine katıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Albayrak İ.Ü. Cerrahpaşa Rektörünün annesinin cenaze törenine katıldı

Törende taziyeleri Prof. Dr. Nuri Aydın ve eşi Yaşar Andelib Aydın kabul etti. Cenaze namazının kılınmasının ardından Ayşe Aydın'ın cenazesi Zeytinburnu'nda Kozlu mezarlığında toprağa verildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Albayrak İ.Ü. Cerrahpaşa Rektörünün annesinin cenaze törenine katıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Albayrak İ.Ü. Cerrahpaşa Rektörünün annesinin cenaze törenine katıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Albayrak İ.Ü. Cerrahpaşa Rektörünün annesinin cenaze törenine katıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Albayrak İ.Ü. Cerrahpaşa Rektörünün annesinin cenaze törenine katıldı
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