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HOŞGELDİN RAMAZAN! 2024 Ramazan ayı mesajları burada! En güzel, dualı, kısa ve öz resimli Ramazan mesajları
Ramazan mesajları 2024, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. On bir ayın sultanı Ramazan 2 Nisan'da idrak edilmeye başlanacak. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, Ramazan'ı karşılama mesajları paylaşmak isteyen vatandaşlar, en güzel Ramazan mesajları içeriğini araştırmaya başladı. 2024 Ramazan ayına özel WhatsApp, Facebook, Instagram ve Twitter'da paylaşılabilecek en güzel mesajları sayfamızda bir araya getirdik. İşte dualı, kısa ve öz resimli Ramazan mesajları...
Giriş Tarihi: 11 Mart 2024 11:36Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2024 11:38
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Ramazan 2022 mesajları... Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin yapıldığı on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif 2 Nisan'da başlayacak. Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte karşılama mesajları da paylaşılmaya başlandı. En güzel Ramazan mesajlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte en güzel, dualı, kısa ve öz resimli 2022 Ramazan mesajları...
* Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah'a ulaşırsa nur olur, aynı yolda birleşen dualarımızın nur'a dönüşüp Rabbimize ulaşması dileği ile Ramazan'ın mübarek olsun.
* Dostlukların sevgi ile beslendiği bu Mübarek Ramazan ayinda gönlünün sevgi ile dolup tasmasini dilerim...
* Mübarek Ramazan ayı kalbine O'nun yoluna koymayı ellerini daima O'nun dergahına açmaya vesile olsun...
* Yağmur yüklü bulutlar gibi gelerek bizleri Bereketiyle donatan Ramazan ayiniz Mübarek olsun...
* Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı Ramazanlar.
* Ellerimiz Sema'da dualarımız Allah'a bu mübarek Ramazan ayında şükür edelim Allahımıza, Ramazan ayınız mübarek olsun.
* Rabbimizin kapısına ulaştırmayacak yollara sapmaktan kurtaran bu mübarek ayın bütün müninlerimize hayırlı olmasını temenni ederim.
* Bembeyaz yağan bir karın, ne yaşanmışsa yaşansın, geçmişin tüm hatalarını örttüğü gibi Ramazan ayının da senin tüm hatalarını örterek hayırlı yeni bir gelecek umut dolu yeni bir başlangıça vesile olmasını dilerim...
* Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve Ramazanınız mübarek olsun.