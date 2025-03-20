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İBB soruşturmasında yeni gelişme: Ali Nuhoğlu ve firari Emrah Bağdatlı'nın iş yerinde milyonlarca lira ele geçirildi

Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan şüphe Ali Nuhoğlu ile firari olarak aranan Emrah Bağdatlı'nın adreslerinden 40 milyon lira ele geçirildi.

HABER MERKEZİ

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İBB soruşturmasında yeni gelişme: Ali Nuhoğlu ve firari Emrah Bağdatlı’nın iş yerinde milyonlarca lira ele geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

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İBB soruşturmasında yeni gelişme: Ali Nuhoğlu ve firari Emrah Bağdatlı’nın iş yerinde milyonlarca lira ele geçirildi

40 MİLYON LİRAYLA EVİNDE YAKALANDI

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, değeri 50 milyon lira olan üç villayı Ekrem İmamoğlu'na 15 milyon liraya devretmesiyle gündeme gelen Ali Nuhoğlu'nun 40 milyon lirayla beraber evinde yakalandığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, gözaltına alınan şüpheli Ali Nuhoğlu ile İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un "danışmanı" olarak kendini tanıtan ve soruşturma kapsamında aranan Emrah Bağdatlı'nın adreslerinde yapılan aramalarda milyonlarca lira ele geçirildi.

Düzenlenen operasyon kapsamında 2 şüphelinin adreslerindeki aramalarda ele geçirilen paralar, polis kamerasınca kayıt altına alındı.

İBB soruşturmasında yeni gelişme: Ali Nuhoğlu ve firari Emrah Bağdatlı’nın iş yerinde milyonlarca lira ele geçirildi

BAĞDATLI OPERASYONDAN İKİ HAFTA ÖNCE YURT DIŞINA ÇIKMIŞTI

Nuhoğlu, polis ekiplerince yapılan çalışmada evinde 40 milyon lira ile yakalanmış, soruşturma kapsamında aranan Emrah Bağdatlı'nın ise operasyondan iki hafta önce yurt dışına çıktığı belirlenmişti.

Firari Bağdatlı'nın kendi üzerine kurduğu firmalarla sadece Medya AŞ üzerinden 2022-2024'te 60'tan fazla ihale aldığı tespit edilmişti.

Bağdatlı'nın KİPTAŞ ve Kültür AŞ'den birçok ihale aldığı, kendi yanında çalışan yaklaşık 35 kişinin üzerine de reklam firması kurup ihaleler aldığı, bu şirketlerin birçoğunun aynı adreslerde olduğu, aynı dosyalara fiyat teklifi verdikleri belirlenmişti.

İBB soruşturmasında yeni gelişme: Ali Nuhoğlu ve firari Emrah Bağdatlı’nın iş yerinde milyonlarca lira ele geçirildi

87 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu arada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etmek suçundan yürütülen soruşturmada İBB Başkanı İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 7 şüpheliden 4'ünün gözaltına alındığı, 3 şüphelinin ise firari olduğu öğrenildi.

Örgütlü suçlar yönünden yürütülen soruşturmada ise 83 şüphelinin gözaltına alındığı, firari 10 şüpheliden 7'sinin yurt dışında olduğu tespit edildi.