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Haberler Galeri II.Abdulhamid hakkında inanılmaz detay! İlklerin padişahı bakın ne yapmış?

II.Abdulhamid hakkında inanılmaz detay! İlklerin padişahı bakın ne yapmış?

2. Abdülhamid, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde tahta çıkmasına rağmen devletin en güçlü yöneticilerinden biri oldu.

Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 12:22
II.Abdulhamid hakkında inanılmaz detay! İlklerin padişahı bakın ne yapmış?

OSMANLI PADİŞAHLARININ BİLİNMEYEN GERÇEKLERİ

IV. Mehmed ise bedeninin sağlamlığıyla meşhurdu. Öyle ki bir av sırasında, 20 saat at üstünde kaldığı ve hiç yorulmadığı söylenir.

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II.Abdulhamid hakkında inanılmaz detay! İlklerin padişahı bakın ne yapmış?

Yüz kadar kaleye hakim olan Orhan Gazi, zamanının çoğunu bu kaleleri dolaşarak geçirirdi. Bir seyyahın dediğine göre hiçbir şehirde bir aydan fazla durmazmış.

II.Abdulhamid hakkında inanılmaz detay! İlklerin padişahı bakın ne yapmış?

Tam bir "Bay Evet" olan III.Murad'ın ağzından neredeyse hiç "Hayır" sözü çıkmazdı.

II.Abdulhamid hakkında inanılmaz detay! İlklerin padişahı bakın ne yapmış?

Çağının en şık giyinenlerinden olan Kanuni Sultan Süleyman, görünümüne önem verirdi.

II.Abdulhamid hakkında inanılmaz detay! İlklerin padişahı bakın ne yapmış?

Mücevherlere olan ilgisi had safhadaydı. Babası gibi o da kuyumculuğa meraklıydı, Fatih gibi de değerli taşlara tutkundu. Nasıl mücevherlere tutkun olmasın?

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