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İslam aleminin beklediği Ramazan ayı yaklaşıyor! 2021 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Oruç ve Kur'an ayı olan Ramazan ayı, İslam alemi tarafından bekleniyor. Ramazan sabır, şükür, tövbe ve tefekkür ayıdır. Ramazan, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesini içinde saklayan en şerefli aydır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 Ramazan ayın başlangıç tarihi açıklandı. Peki, 2021 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman?

Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 11:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





