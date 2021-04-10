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İslam aleminin beklediği Ramazan ayı yaklaşıyor! 2021 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman?
İslam aleminin beklediği Ramazan ayı yaklaşıyor! 2021 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Oruç ve Kur'an ayı olan Ramazan ayı, İslam alemi tarafından bekleniyor. Ramazan sabır, şükür, tövbe ve tefekkür ayıdır. Ramazan, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesini içinde saklayan en şerefli aydır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 Ramazan ayın başlangıç tarihi açıklandı. Peki, 2021 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman?
Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 11:27
2021 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İslam alemi, 11 ayın sultanı Ramazan'ın gelişini yine heyecanla bekliyor. Ramazan ayında görmeye alıştığımız semboller yeniden günlük yaşamımızda ki yerlerini almaya başlayacak. Oruç ile anlam bulan Ramazan ayı için hazırlıklar başladı. Peki, 2021 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman?
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kur'an'ın indirilmeye başlandığı ay olan Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı
günü başlayacak ve 12 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.
2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı'nın arefesi 23 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 26 Mayıs Salı günü sona erecek.
RAMAZAN AYI'NDA NELER YAPILIR?
Ramazan ayı birçok güzel amelin yapılacağı, Allah'ın rızasının kazanılacağı bir mevsim. Bu ayda Hz. Muhammed'in (S.A.V) müjdelediği birçok hayrın ve Salih amelin işleneceği günler var. İşte onlardan bir kaçı:
* Oruç tutmak
* Geceleri Peygamber Efendimiz'in sav sünneti olan teravih namazını kılmak
* Kur'an okumak
* Namazları cemaatle kılmak
* Sahur yapmak