Haberler Galeri İstanbul için tarihi gün! İşte Taksim Camii'nin dikkat çeken özellikleri

İstanbul için tarihi gün! İşte Taksim Camii'nin dikkat çeken özellikleri

Son dakika haberine göre; Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan ve 4 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği cami, mühendislik açısından birçok yeni özelliği barındırıyor. Taksim Cami'sinde Türkiye'de ve dünyada sayılı uygulamalardan olan Top-Down yöntemi kullanıldı.

Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 09:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





