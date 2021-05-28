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İstanbul için tarihi gün! İşte Taksim Camii'nin dikkat çeken özellikleri
İstanbul için tarihi gün! İşte Taksim Camii'nin dikkat çeken özellikleri
Son dakika haberine göre; Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan ve 4 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği cami, mühendislik açısından birçok yeni özelliği barındırıyor. Taksim Cami'sinde Türkiye'de ve dünyada sayılı uygulamalardan olan Top-Down yöntemi kullanıldı.
Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 09:21
İstanbul Beyoğlu'nda yarım asırlık hayal gerçek oluyor. Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin Mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman'ın yaptığı Taksim Camii, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün ibadete açılıyor.
Camide dünyada sayılı uygulamalardan olan Top-Down yöntemi kullanıldı. 9 metre 45 santimetre yüksekliği ile Türkiye'deki en yüksek mihraplardan birine sahip olma özelliğini taşıyan caminin kapalı ibadet alanında 2 bin 250 kişi aynı anda namaz kılabilecek.
Tarihi açılış için tüm hazırlıklar tamamlandı. Açılış için özel platform kuruldu. Koronavirüs salgınına karşı gerekli tüm tedbirler de alındı. Törene katılacak vatandaşların sosyal mesafe kuralına uygun şekilde ibadet edebilmesi için gerekli düzenlemeler yapıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yapılacak olan Taksim Camisi'nin açılış töreni, cuma namazının ardından gerçekleştirilecek.
Taksim'de bir cami yapılması tarih boyunca mücadele halini almış, Islahat Fermanı'nın ilanının sonrasında tarihte "93 Harbi" olarak bilinen büyük savaşta Rusların zaferinden iki yıl sonra Taksim Meydanı'ndan gözüken Aya Triada adlı kilisenin inşasının bitmiş, bu kilise Ruslar tarafından yaptırılmıştı.