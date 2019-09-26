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İstanbul'daki deprem sonrası halk sokaklara çıktı

İstanbul'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü. Deprem anında çok katlı binalar beşik gibi sallandı. Silivri'de depreme yolda yakalananlar oldu. Deprem anında iş yerlerinde olanlar büyük korku ve panik yaşayarak, kendilerini dışarıya attı. Bazı dükkanlar kepenk kapattı.

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 14:40 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 15:10
İstanbul'daki deprem sonrası halk sokaklara çıktı

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün açıkladığı veriye göre İstanbul Silivri açıklarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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İstanbul'daki deprem sonrası halk sokaklara çıktı

AFAD yaptığı açıklamada merkez üssünün Marmara Denizi olduğunu ve depremin şiddetinin 5.8 olduğunu belirtti.

İstanbul'daki deprem sonrası halk sokaklara çıktı

Depremin ardından İstanbul'a genelinde sokaklara çıkarak beklemeye başladı.

İstanbul'daki deprem sonrası halk sokaklara çıktı
İstanbul'daki deprem sonrası halk sokaklara çıktı
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