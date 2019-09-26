Haberler Galeri İstanbul'daki deprem sonrası halk sokaklara çıktı

İstanbul'daki deprem sonrası halk sokaklara çıktı

İstanbul'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü. Deprem anında çok katlı binalar beşik gibi sallandı. Silivri'de depreme yolda yakalananlar oldu. Deprem anında iş yerlerinde olanlar büyük korku ve panik yaşayarak, kendilerini dışarıya attı. Bazı dükkanlar kepenk kapattı.

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 14:40 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 15:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





