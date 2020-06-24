  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri İşte Abdulhamid Han'ın o görüntüsü

İşte Abdulhamid Han'ın o görüntüsü

Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahı ve 113'üncü İslam halifesi Sultan II. Abdülhamid, Osmanlı'nın en çok araştırılan sultanı oldu. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine tanıklık eden, karakteri ile dikkatleri üzerine çeken 2.Abdülhamid'in arşivinden yıllar sonra ortaya çıkan bu fotoğraflar sizleri çok şaşırtacak. Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 3 yıl boyunca tarihçilerle çalıştı. 36 padişahın portresini yaptı. Eserler, zihinlerdeki padişah görüntülerinden biraz farklı. Yani tarih kitaplarında gördüğünüz padişah portrelerini unutun. İşte Osmanlı Padişahlarının gerçek resimleri...

Giriş Tarihi: 24 Haziran 2020 Çarşamba 13:15 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2020 Çarşamba 13:15
İşte Abdulhamid Han'ın o görüntüsü
İşte Abdulhamid Han'ın o görüntüsü

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine tanıklık eden, karakteri ile dikkatleri üzerine çeken 2.Abdülhamid'in arşivinden yıllar sonra ortaya çıkan fotoğraflar sizleri çok şaşırtacak. Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 3 yıl boyunca tarihçilerle çalıştı. 36 padişahın portresini yaptı. Eserler, zihinlerdeki padişah görüntülerinden biraz farklı. Yani tarih kitaplarında gördüğünüz padişah portrelerini unutun. İşte Osmanlı Padişahlarının gerçek resimleri.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İşte Abdulhamid Han'ın o görüntüsü
İşte Abdulhamid Han'ın o görüntüsü
İşte Abdulhamid Han'ın o görüntüsü
İşte Abdulhamid Han'ın o görüntüsü

Yavuz Sultan Selim

İşte Abdulhamid Han'ın o görüntüsü
İşte Abdulhamid Han'ın o görüntüsü

Osman Gazi

İşte Abdulhamid Han'ın o görüntüsü
İşte Abdulhamid Han'ın o görüntüsü

Kanuni Sultan Süleyman

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İzmir'de öğrencilerin sosyal mesafe kurallı LGS heyecanı
İzmir'de öğrencilerin "sosyal mesafe kurallı" LGS heyecanı
  • SON DAKİKA