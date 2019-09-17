İşte Adnan Menderes'in darağacına giderken bile kimseye söylemediği devlet sırrı

Bundan tam 58 yıl önce bugün, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bazı general ve subaylar, Türkiye'nin en kanlı darbelerinden birini gerçekleştirdiler. Tarihin en haksız yargılamaları ile bir hukuk trajedisine dönüşen Yassıada Yargılamaları, dönemin başbakanı Adnan Menderes'i darağacına götürdü. O yargılamalardan birinde, mahkeme başkanı Adnan Menderes'e "İskenderun'dan yüklenen silahları kime gönderdiniz?" diye sormuş, merhum başbakan ise, "Efendim söyleyemem devlet sırrıdır" diyerek sakladığı sır ile birlikte idam sehpasına yürümüştü…