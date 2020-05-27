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Haberler Galeri İşte ilk kareler! İsmi 'yassı', namı 'yaslı' ada Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğuyor

İşte ilk kareler! İsmi 'yassı', namı 'yaslı' ada Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğuyor

Cumhuriyet tarihinin en karanlık dönemlerinden birine ev sahipliği yapan, ismi "yassı", namı "yaslı" ada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğuyor.

Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:57 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:57
İşte ilk kareler! İsmi 'yassı', namı 'yaslı' ada Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğuyor

Cumhuriyet tarihinin en karanlık dönemlerinden birine ev sahipliği yapan, ismi "yassı", namı "yaslı" ada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğuyor.

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İşte ilk kareler! İsmi 'yassı', namı 'yaslı' ada Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğuyor

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin zulmüne uğrayan Demokrat Partili 592 siyasetçi, 15 ay boyunca Yassıada'da hücrelerde, zindanlarda tutuldu.

Yassıada'daki sözde mahkeme sonrası Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan cuntacıların kararıyla idam edildi.

İşte ilk kareler! İsmi 'yassı', namı 'yaslı' ada Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğuyor

27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yılında Yassıada; demokrasi ve milli iradeyi yansıtacak müze kütüphane, konferans salonu ve Demokrasi Feneri gibi birçok sembol yapıyla yenilenerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı özel bir törenle halka açılıyor.

Açılış törenine, Yassıada'da tutuklu kalan Demokrat Partili siyasetçilerin bir bölümünün çocukları ve torunlarının da katılması bekleniyor.

İşte ilk kareler! İsmi 'yassı', namı 'yaslı' ada Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğuyor

DEMOKRASİNİN EN KARANLIK GÜNLERİNİN TANIĞI: YASSIADA

Yüz yıla yaklaşan Cumhuriyet tarihinin ilk darbesi olan 27 Mayıs 1960'ın üzerinden tam 60 yıl geçti. 27 Mayıs, demokrasiye düşürdüğü gölgeyle, pek çok acıya ve zulme yol açarken, darbenin en karanlık günleri hiç kuşkusuz Yassıada'da yaşandı.

Marmara Denizi'ndeki adalar grubunun bir parçası olan, İstanbul'a komşu bu küçük kayalık; 185 metrelik eni ve 740 metrelik boyu ile Bizans döneminde politik sürgünlerin uğrak yeri haline gelen bir zindan adası olarak kullanılmıştı.

İşte ilk kareler! İsmi 'yassı', namı 'yaslı' ada Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğuyor

İstanbul'a yalnızca birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Yassıada, Cumhuriyet tarihindeki kötü ününü ise 27 Mayıs darbesi sonrası Demokrat Parti yönetiminin ve milletvekillerinin tutukluluklarına, sözde mahkemede yargılanmalarına ev sahipliği yapmasıyla aldı.

Başta dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes olmak üzere, dönemin bakanları ve DP milletvekilleri Yassıada'da kimi zaman hücrelerde, kimi zaman Bizans döneminden kalma zindanlarda tutuldu, aylarca tecrit edildi, aileleriyle dahi görüştürülmedi.

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