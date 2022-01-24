İşte Türklerin soyağacı! Hangi il hangi boydan geliyor?

HANGİ İL HANGİ BOYDAN?

Türklerin yüzyıllar boyunca dünya tarihine, çeşiti coğrafyalarda damga vurduğu bilinen bir gerçek. Bu da ortaya Türklerin farklı farklıyerlerde, farklı farklı yaşayışlarına neden oluyor.

Anadolu'yu Türk yurdu yapan Oğuz Boylarını iyi anlamak gerekir.