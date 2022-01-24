İşte Türklerin soyağacı! Hangi il hangi boydan geliyor?
Türk ırkı, binlerce yıldır yeryüzünün çeşitli bölgelerine yayılmış ve kalıcı yerleşmeler sonucunda çok farklı yaşama alanlarına dağılmıştır. Peki siz hangi Türk boyundan olduğunuzu merak ettiniz mi? İşte il il cevabı...
Giriş Tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi 10:12
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HANGİ İL HANGİ BOYDAN?
Türklerin yüzyıllar boyunca dünya tarihine, çeşiti coğrafyalarda damga vurduğu bilinen bir gerçek. Bu da ortaya Türklerin farklı farklıyerlerde, farklı farklı yaşayışlarına neden oluyor.
Anadolu'yu Türk yurdu yapan Oğuz Boylarını iyi anlamak gerekir.