İzmir 1. bölge seçim sonuçları belli oldu mu? 2023 İzmir 1. bölge seçim sonuçları ve oy oranları...

İzmir 1. bölge seçim sonuçları belli oldu mu? İzmir seçim sonuçları açıklandı mı? İzmir 1. bölgeden kaç milletvekili adayı var? soruları seçmenler tarafından araştırılıyor. Sabah 08.00'de başlayan oy kullanma işlemleri 17.00'de sona erecek. Seçim sonuçlarına anlık olarak yeniasir.com.tr üzerinden ulaşabileceksiniz. Peki İzmir 1. bölge seçim sonuçları belli oldu mu? İzmir seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 İzmir (1. bölge) seçim sonuçları ve oy oranları...

YENİ ASIR SEÇİM EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ