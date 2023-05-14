İzmir 2. bölge seçim sonuçları belli oldu mu? 2023 İzmir 2. bölge seçim sonuçları ve oy oranları...

İzmir seçim sonuçları bölge halkı tarafından araştırılıyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü vatandaşlık görevini kullanarak milyonlarca vatandaş oy kullanma işlemini gerçekleştirecek. 2023 seçim sonuçlarına yeniasir.com.tr adresinden anlık olarak ulaşabilirsiniz. Peki İzmir 2. bölge seçim sonuçları belli oldu mu? İzmir 2. bölgeden hangi aday kazandı? İzmir 2. bölge kaç milletvekili çıkarıyor? İzmir 2. bölge seçim sonuçları saat kaçta belli olacak? İşte 2023 İzmir 2. bölge seçim sonuçları ve oy oranları...