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Haberler Galeri İzmir 2. bölge seçim sonuçları belli oldu mu? 2023 İzmir 2. bölge seçim sonuçları ve oy oranları...

İzmir 2. bölge seçim sonuçları belli oldu mu? 2023 İzmir 2. bölge seçim sonuçları ve oy oranları...

İzmir seçim sonuçları bölge halkı tarafından araştırılıyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü vatandaşlık görevini kullanarak milyonlarca vatandaş oy kullanma işlemini gerçekleştirecek. 2023 seçim sonuçlarına yeniasir.com.tr adresinden anlık olarak ulaşabilirsiniz. Peki İzmir 2. bölge seçim sonuçları belli oldu mu? İzmir 2. bölgeden hangi aday kazandı? İzmir 2. bölge kaç milletvekili çıkarıyor? İzmir 2. bölge seçim sonuçları saat kaçta belli olacak? İşte 2023 İzmir 2. bölge seçim sonuçları ve oy oranları...

Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2023 Pazar 14:13 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2023 Pazar 14:18
İzmir 2. bölge seçim sonuçları belli oldu mu? 2023 İzmir 2. bölge seçim sonuçları ve oy oranları...

İzmir 2. bölge seçim sonuçları belli oldu mu? İzmir seçim sonuçları açıklandı mı? İzmir 2. bölgeden kaç milletvekili adayı var? soruları seçmenler tarafından araştırılıyor. Sabah 08.00'de başlayan oy kullanma işlemleri 17.00'de sona erecek. Seçim sonuçlarına anlık olarak yeniasir.com.tr üzerinden ulaşabileceksiniz. Peki İzmir 2. bölge seçim sonuçları belli oldu mu? İzmir seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 İzmir (2. bölge) seçim sonuçları ve oy oranları...

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İzmir 2. bölge seçim sonuçları belli oldu mu? 2023 İzmir 2. bölge seçim sonuçları ve oy oranları...

2023 İZMİR (2. BÖLGE) SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00'de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Seçim yasağı kalktıktan hemen sonra sonuçlara haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

İZMİR 2. BÖLGE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İzmir 2. bölge seçim sonuçları belli oldu mu? 2023 İzmir 2. bölge seçim sonuçları ve oy oranları...

İZMİR 2. SEÇİM BÖLGESİ İLÇELERİ HANGİLERİ?

Aliağa

Bayındır

Bayraklı

Bergama

Beydağ

Bornova

Çiğli

Dikili

Foça

Karşıyaka

İzmir 2. bölge seçim sonuçları belli oldu mu? 2023 İzmir 2. bölge seçim sonuçları ve oy oranları...

İZMİR 2. BÖLGE SEÇİM İLÇELERİ

Kemalpaşa

Kınık

Kiraz

Menemen

Ödemiş

Tire

İzmir 2. bölge seçim sonuçları belli oldu mu? 2023 İzmir 2. bölge seçim sonuçları ve oy oranları...

Oy verme günü düğün, nişan yapabilir miyim? Yasaklar nelerdir?

298 sayılı Kanunun 79.maddesi gereği; "Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz."

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