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İzmir, Başkan Erdoğan'ın yanına koştu! Gündoğdu Meydanı'nda hınca hınç miting

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir mitingi tarihi anlara sahne oldu. Gündoğdu Meydanı'ndaki miting alanı hınca hınç doldu. İzmirliler'in Başkan Erdoğan sevgisi objektiflere yansıdı.

Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 18:03 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 18:22
İzmir, Başkan Erdoğan’ın yanına koştu! Gündoğdu Meydanı’nda hınca hınç miting

Türkiye tarihi bir seçime gidiyor. 14 Mayıs'taki seçim yaklaştıkça heyecan miting alanlarına da yansıdı.

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İzmir, Başkan Erdoğan’ın yanına koştu! Gündoğdu Meydanı’nda hınca hınç miting

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İzmir, Başkan Erdoğan’ın yanına koştu! Gündoğdu Meydanı’nda hınca hınç miting

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İzmir, Başkan Erdoğan’ın yanına koştu! Gündoğdu Meydanı’nda hınca hınç miting

Gündoğdu Meydanı'nda yapılan miting öncesinde yüzbinlerce vatandaş miting alanını doldurdu.

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