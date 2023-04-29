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İzmir, Başkan Erdoğan'ın yanına koştu! Gündoğdu Meydanı'nda hınca hınç miting
İzmir, Başkan Erdoğan'ın yanına koştu! Gündoğdu Meydanı'nda hınca hınç miting
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir mitingi tarihi anlara sahne oldu. Gündoğdu Meydanı'ndaki miting alanı hınca hınç doldu. İzmirliler'in Başkan Erdoğan sevgisi objektiflere yansıdı.
Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 18:03
Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 18:22
Türkiye tarihi bir seçime gidiyor. 14 Mayıs'taki seçim yaklaştıkça heyecan miting alanlarına da yansıdı.
Yoğun kampanya sürecinde rahatsızlanarak 2 gün istirahat eden ve programlara video konferans ile katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün tekrar sahaya indi.
Önce TEKNOFEST'e katılan Erdoğan, buradaki coşkulu kalabalığı bırakıp bir başka kalabalıkla kucaklaştı.
Günler öncesinden hazırlıklara başlanan büyük İzmir mitinginde nefesler tutuldu.
Gündoğdu Meydanı'nda yapılan miting öncesinde yüzbinlerce vatandaş miting alanını doldurdu.