İzmir için yola çıkan otobüs Ankara Polatlı’da köprüye saplandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberi... Ankara-Eskişehir karayolunda feci bir kaza meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabaha karşı Ankara'dan Polatlı'ya seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü, Olukpınar köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkarak köprü ayaklarına çarptı.