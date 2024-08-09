  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri

İzmir için yola çıkan otobüs Ankara Polatlı'da köprüye saplandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberi... Ağrı'dan İzmir'e gitmek için yola çıkan şehirler arası yolcu otobüsü sabaha karşı Ankara Polatlı'da önce bariyerlere sonra üst geçit duvarına çarptı. Kazada 9 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı bildirildi. Öte yandan; Ankara Valisi Vasip Şahin, otobüs şoförünün uyuduğu ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 09.08.2024 09:23 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 12:27

İzmir için yola çıkan otobüs Ankara Polatlı’da köprüye saplandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberi... Ankara-Eskişehir karayolunda feci bir kaza meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabaha karşı Ankara'dan Polatlı'ya seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü, Olukpınar köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkarak köprü ayaklarına çarptı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir için yola çıkan otobüs Ankara Polatlı’da köprüye saplandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kazada otobüste bulunan çok sayıda yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüste sıkışanları kurtardı.Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazanın meydana geldiği güzergah trafiğe kapatıldı.

İzmir için yola çıkan otobüs Ankara Polatlı’da köprüye saplandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ANKARA VALİSİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMALAR

Ankara Valisi Vasip Şahin "İlk belirlemelere göre 26 yolcu yaralandı, 9 yolcu hayatını kaybetti. Şu anda otobüste içinde sıkışan orada bulunan yolcu yok ama enkaz altında olabilir endişesiyle arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor.

İzmir için yola çıkan otobüs Ankara Polatlı’da köprüye saplandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ÖNCE YALPALADI, SONRA KÖPRÜYE ÇARPTI!

Kaza sırasında otobüsün arkasında seyreden otomobilin sürücüsü Murat Türkoğlu, Polatlı'ya gittiklerini belirterek, "Temelli'den beraber çıktık, arkalı önlüydük zaten. Otobüs biraz hızlıydı, buraya 3-4 kilometre kala yalpalamaya başladı, sonra köprüye çarptı. Otobüsten fırlayan parçalar aracımıza isabet etti. Arkadan selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı." diye konuştu.

SAĞLIK BAKANLIĞI: 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 26 YARALI!

Sağlık Bakanlığı, "Ankara Polatlı mevkiinde meydana gelen otobüs kazasında 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 26 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz." açıklamasını yaptı.

İzmir için yola çıkan otobüs Ankara Polatlı’da köprüye saplandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yüreğimizi yakan kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, bir Cumhuriyet Başsavcıvekili koordinesinde 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." dedi.