İzmir için yola çıkan otobüs Ankara Polatlı’da köprüye saplandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ÖNCE YALPALADI, SONRA KÖPRÜYE ÇARPTI!
Kaza sırasında otobüsün arkasında seyreden otomobilin sürücüsü Murat Türkoğlu, Polatlı'ya gittiklerini belirterek, "Temelli'den beraber çıktık, arkalı önlüydük zaten. Otobüs biraz hızlıydı, buraya 3-4 kilometre kala yalpalamaya başladı, sonra köprüye çarptı. Otobüsten fırlayan parçalar aracımıza isabet etti. Arkadan selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı." diye konuştu.
SAĞLIK BAKANLIĞI: 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 26 YARALI!
Sağlık Bakanlığı, "Ankara Polatlı mevkiinde meydana gelen otobüs kazasında 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 26 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz." açıklamasını yaptı.