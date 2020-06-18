İzmir'de tehlike saçan görüntü! Belediyenin su dolu inşaat çukuruna mahalleli isyan etti!

'ÖNLEM ALINMASI İÇİN İLLA BİR CAN MI KAYBEDELİM?'

Konuyla ilgili inceleme başlattıklarını ifade eden AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, defalarca haber vermelerine rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir türlü harekete geçmediğini söyleyerek, "Bu bölge uyuşturucunun kol gezdiği bir bölge. Polis ekiplerimiz burada devamlı uygulama yapıyor. Biz uyuşturucuyu bitirelim derken, bu binayı yapıp boş bıraktılar. Burası daha önce çok daha fazla su doluydu ve etrafında hiçbir şekilde koruma yok. Müteahhit bırakıp gittiyse belediye buranın durumunu görmüyor mu? 3-4 defa uyarmamıza ve haber vermemize rağmen gelmiyorlar. Buraya illa bir çocuk düşüp boğulduktan sonra mı gelecekler? İlla bir tane can mı kaybedelim? Bina uyuşturucu kullananların kol gezdiği bir yer haline geldi" dedi.