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Haberler Galeri İzmir'de tehlike saçan görüntü! Belediyenin su dolu inşaat çukuruna mahalleli isyan etti!

İzmir'de tehlike saçan görüntü! Belediyenin su dolu inşaat çukuruna mahalleli isyan etti!

İzmir'in Konak ilçesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet binası olarak başlatılan inşaat, yarım kaldı. Açık kalan inşaat alanının aylardır kapatılmadığını söyleyen mahahalle halkı, çocukların inşaatın içinde ve çevresindeki su birikintisinde yüzmeye çalıştığını, uyuşturucu bağımlılarının boş binayı mesken tuttuğunu belirterek, can kaybı yaşanmadan çözüm bulunmasını istedi. AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş ise, "Buraya illa bir çocuk düşüp boğulduktan sonra mı gelecekler" dedi.

Giriş Tarihi: 18 Haziran 2020 Perşembe 09:47 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2020 Perşembe 10:02
İzmir'de tehlike saçan görüntü! Belediyenin su dolu inşaat çukuruna mahalleli isyan etti!

Emir Sultan Mahallesi'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlayan proje tamamlanamadı. İnşaat alanının çevresinde ve yer altı otoparkı olarak düzenlenen alana metrelerce yükseklikte su doldu. Çevresinde alana girişi engelleyecek herhangi bir koruma bulunmazken, inşaat alanı adeta kaderine terk edildi.

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İzmir'de tehlike saçan görüntü! Belediyenin su dolu inşaat çukuruna mahalleli isyan etti!

Mahalle sakinleri ise sıcak havalarla birlikte serinlemek isteyen çocukların inşaatın içinde ve çevresindeki su birikintisinde yüzmeye çalıştığını söyledi. Öte yandan uyuşturucu bağımlılarının boş binayı mesken olarak seçtiği belirtilirken, durumdan rahatsız olan mahalle sakinleri yetkililerin harekete geçmesi için çağrıda bulundu. Duruma isyan eden AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin duruma bir an önce el atması gerektiğini vurguladı.

İzmir'de tehlike saçan görüntü! Belediyenin su dolu inşaat çukuruna mahalleli isyan etti!

'ÖNLEM ALINMASI İÇİN İLLA BİR CAN MI KAYBEDELİM?'
Konuyla ilgili inceleme başlattıklarını ifade eden AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, defalarca haber vermelerine rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir türlü harekete geçmediğini söyleyerek, "Bu bölge uyuşturucunun kol gezdiği bir bölge. Polis ekiplerimiz burada devamlı uygulama yapıyor. Biz uyuşturucuyu bitirelim derken, bu binayı yapıp boş bıraktılar. Burası daha önce çok daha fazla su doluydu ve etrafında hiçbir şekilde koruma yok. Müteahhit bırakıp gittiyse belediye buranın durumunu görmüyor mu? 3-4 defa uyarmamıza ve haber vermemize rağmen gelmiyorlar. Buraya illa bir çocuk düşüp boğulduktan sonra mı gelecekler? İlla bir tane can mı kaybedelim? Bina uyuşturucu kullananların kol gezdiği bir yer haline geldi" dedi.

İzmir'de tehlike saçan görüntü! Belediyenin su dolu inşaat çukuruna mahalleli isyan etti!

'ÇÖZÜM BULUNMAZSA VAHİM İŞLER OLUR'
Birilerinin canı yanmadan yetkililerin en azından bu alanı koruma altına alması gerektiğini vurgulayan Başdaş sözlerini şöyle sürdürdü:
"Konu grup başkanvekilimiz tarafından araştırılıyor. Müteahhit parasını alamadığı için bırakıp kaçmış ancak bir an önce belediye bu konuya el atmalı. Belediye yapamıyorsa devretsin ve yeni bir ihale sürece başlatsın. Etrafı açık ve büyük bir tehlike var. İleride okul var, binanın önü hastane. Gayrimeşru otoparkçılar da bu alanı kullanıyor.

İzmir'de tehlike saçan görüntü! Belediyenin su dolu inşaat çukuruna mahalleli isyan etti!

Arabasını park edenler başına ne geleceğini de bilmiyor. Özellikle belediyenin burada önlem alması gerekiyor. Polislerin uygulama noktası ilerideydi burası açık diye yakına geldiler. Belediye yetkilerine sesleniyorum buraya bir an önce çözüm bulsunlar yoksa daha vahim işler olur. Burası yapılırken sevindik ama durduruldu. Belediye ufak bir hizmetini tamamlayamadı."

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