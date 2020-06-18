İzmir'de tehlike saçan görüntü! Belediyenin su dolu inşaat çukuruna mahalleli isyan etti!

İzmir'in Konak ilçesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet binası olarak başlatılan inşaat, yarım kaldı. Açık kalan inşaat alanının aylardır kapatılmadığını söyleyen mahahalle halkı, çocukların inşaatın içinde ve çevresindeki su birikintisinde yüzmeye çalıştığını, uyuşturucu bağımlılarının boş binayı mesken tuttuğunu belirterek, can kaybı yaşanmadan çözüm bulunmasını istedi. AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş ise, "Buraya illa bir çocuk düşüp boğulduktan sonra mı gelecekler" dedi.