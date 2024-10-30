İzmir’de 17 saat sular kesilecek! İZSU bu ilçeleri uyardı... Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Buca İlçesi, Doğuş Caddesi üzerinde devam eden Buca Metrosu çalışması nedeniyle; Ø200 ve Ø350'lik hatların bağlantı çalışmaları sebebi ile 30.10.2024 Çarşamba günü saat 13:00 ile 31.10.2024 Perşembe günü saat 06:00'e kadar 17 saat süre ile su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur.

Kesintiden Etkilenecek Mahalleler:



Bornova ilçesi: Gökdere mahallesi



Buca İlçesi: Kuruçeşme, Buca Koop, Atatürk, Adatepe, Yıldız, Yaylacık, Zafer, 29 Ekim ve Yıldızlar Mahalleleri



Arızaların onarılması sonrasında arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinde gecikmeler yaşanmakta, kullanım yoğunluğu sebebiyle de suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşması arızanın bitiş saatinden farklılık gösterebilmektedir.