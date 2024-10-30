İzmir'de 17 saat sular kesilecek! İZSU bu ilçeleri uyardı... Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Son dakika İzmir haberleri... Bugün (30 Ekim Çarşamba) İzmir'in bazı ilçelerinde suların kesileceği İZSU tarafından duyuruldu. İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. İzmir'in Aliağa, Bornova, Çeşme, Kemalpaşa, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Torbalı, Urla ilçelerinde sular kesilecek. İşte 30 Ekim Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintilerini duyurdu. İşte 30 Ekim Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
ALİAĞA HACIÖMERLİ 30.10.2024 saat 10:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA GÖKDERE 30.10.2024 saat 13:00 ile 31.10.2024 saat 06:00 arasında yaklaşık 17 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME CUMHURİYET 30.10.2024 saat 11:45 ile 15:00 arasında yaklaşık 3 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA ULUCAK İSTİKLAL 30.10.2024 saat 11:30 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
MENDERES TEKELİ ATATÜRK 30.10.2024 saat 10:40 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.
MENEMEN UĞUR MUMCU, İSMET İNÖNÜ, MERMERLİ, KASIMPAŞA, KAZIMPAŞA, AHIHIDIR, ESATPAŞA, YILDIRIM, İNÖNÜ, CUMHURİYET, CAMİKEBİR, ESATPAŞA 30.10.2024 saat 10:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN ZAFER, TÜLBENTLİ, 85.YIL CUMHURİYET, GAZİ MUSTAFA KEMAL, MUSABEY, ÇAVUŞ, KESİK, BURUNCUK, VİLLAKENT, TUZÇULLU, SÜZBEYLİ, ATATÜRK 30.10.2024 saat 10:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
NARLIDERE NARLI, ÇATALKAYA 30.10.2024 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BOZDAĞ, TEKKE, ARTICAK, GÖLCÜK, ÇOBANLAR, OVACIK, ÇAMYAYLA, ÇAĞLAYAN, DOLAYLAR 30.10.2024 saat 08:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI KAZIM KARABEKİR 30.10.2024 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
URLA ZEYTİNALANI, ÇAMLIÇAY 30.10.2024 saat 11:20 ile 14:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Buca İlçesi, Doğuş Caddesi üzerinde devam eden Buca Metrosu çalışması nedeniyle; Ø200 ve Ø350'lik hatların bağlantı çalışmaları sebebi ile 30.10.2024 Çarşamba günü saat 13:00 ile 31.10.2024 Perşembe günü saat 06:00'e kadar 17 saat süre ile su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur. Kesintiden Etkilenecek Mahalleler:
Bornova ilçesi: Gökdere mahallesi
Buca İlçesi: Kuruçeşme, Buca Koop, Atatürk, Adatepe, Yıldız, Yaylacık, Zafer, 29 Ekim ve Yıldızlar Mahalleleri
Arızaların onarılması sonrasında arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinde gecikmeler yaşanmakta, kullanım yoğunluğu sebebiyle de suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşması arızanın bitiş saatinden farklılık gösterebilmektedir.
Buca İlçesi, Doğuş Caddesi üzerinde devam eden Buca Metrosu çalışması nedeniyle; Ø200 ve Ø350'lik hatların bağlantı çalışmaları sebebi ile 30.10.2024 Çarşamba günü saat 13:00 ile 31.10.2024 Perşembe günü saat 06:00'e kadar 17 saat süre ile su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur. Kesintiden Etkilenecek Mahalleler:
Bornova ilçesi: Gökdere mahallesi
Buca İlçesi: Kuruçeşme, Buca Koop, Atatürk, Adatepe, Yıldız, Yaylacık, Zafer, 29 Ekim ve Yıldızlar Mahalleleri
Arızaların onarılması sonrasında arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinde gecikmeler yaşanmakta, kullanım yoğunluğu sebebiyle de suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşması arızanın bitiş saatinden farklılık gösterebilmektedir.