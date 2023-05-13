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Haberler Galeri İzmir'de 56. Kökünü Kurutma Operasyonu: 260 tutuklama!

İzmir'de 56. Kökünü Kurutma Operasyonu: 260 tutuklama!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Türkiye'de 56'ncı, İzmir'de ise 2'ncisi düzenlenen 56. Kökünü Kurutma Operasyonu kapsamında gözaltına alınan 310 şüpheliden 260'ı tutuklandı.

Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 15:14 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 15:29
İzmir’de 56. Kökünü Kurutma Operasyonu: 260 tutuklama!

Türkiye genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında başlatılan 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nun 56'ncısı İzmir'de düzenlendi.

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İzmir’de 56. Kökünü Kurutma Operasyonu: 260 tutuklama!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla İzmir'de 2'ncisi gerçekleştirilen operasyon, 9 Mayıs günü saat 04.15'te başlatıldı.

İzmir’de 56. Kökünü Kurutma Operasyonu: 260 tutuklama!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışmalarıyla operasyona 10 özel harekat ve 2 jandarma komando ekibinin de aralarında bulunduğu 2 bin 280 personel, 35 narkotik köpeği ve 1 helikopter ekibi katıldı.

İzmir’de 56. Kökünü Kurutma Operasyonu: 260 tutuklama!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu imalatı ve ticareti suçlamasıyla 310 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

İzmir’de 56. Kökünü Kurutma Operasyonu: 260 tutuklama!

Uyuşturucu imalathanesi ve satış yerlerinin yanı sıra 'Torbacı' tabir edilen şüphelilere yönelik baskınlarda, 310 kişi gözaltına alındı.

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