İzmir'de çöp kokusu vatandaşı isyan ettirdi

'ÇÖPLER GİDEREK EVLERİMİZE YAKLAŞIYOR'

Çöplerin her geçen gün yerleşim yerlerine daha da yakınlaştığını belirten Hasan Oruç (57), "Yıllardır bu çöp kokusunu çekmekten bıktık. Metan gazının insan sağlığına ne kadar zararlı olduğunu bilirsiniz. Harmandalı'da çöp arabaları geçerken de çöp kokusundan geçilmiyor. Çöplerin üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Çöpler giderek evlerimize yakınlaşıyor. 1 kilometre gibi bir mesafe kaldı. Sabaha kadar bu kokuyu çekiyoruz. koku, gece zehir gibi geliyor. Kalp ameliyatı geçirmiş bir kişiyim ama bu gazı solumak zorunda bırakılıyorum" diye konuştu.

Bekir Gökdemir (55) de, "Vaat edilmesine rağmen sorunlar hiçbir zaman çözülmedi, hala çöp kokuyor. Kapımızı pencerelerimizi havalandırmak için açmakla kapatmamız bir oluyor. Çocuklarımızı, torunlarımızı parka çıkarıyoruz ama kokuyu saldıkları zaman herkes evlerine kaçıyor. Ama bu da çözüm değil çünkü evlerimiz de çöp kokuyor" dedi.

DHA