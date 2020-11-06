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Haberler Galeri İzmir'de deprem sonrası şehirdeki tahribat havadan görüntülendi

İzmir'de deprem sonrası şehirdeki tahribat havadan görüntülendi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası şehirde yaşanan tahribatın boyutu 5 gün boyunca havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

Giriş Tarihi: 6 Kasım 2020 Cuma 16:34 Güncelleme Tarihi: 6 Kasım 2020 Cuma 16:37
İzmir'de deprem sonrası şehirdeki tahribat havadan görüntülendi

Bayraklı ilçesinde bir çok bina enkaza dönerken arama kurtarma çalışmaları ve Ayda Bebeğin kurtarılma anı saniye saniye görüntülendi. Yaşanan depremden en çok etkilenen İzmir'in Bayraklı ilçesi'ne deprem olduğundan itibaren geçen 5 gün boyunca yaşananlar havadan görüntülendi. Çekile görüntülerde yıkılan binalar depremin şiddetini gözler önüne serdi.

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İzmir'de deprem sonrası şehirdeki tahribat havadan görüntülendi

Deprem sonrası olay yerine yüzlerce arama kurtarma görevlisi gelmeye başladı. İlçede bazı binalar tamamen yerle bir olurken bazıları ise yan yatarak vinçler ile ayakta kalmasına yardım edilmeye çalışıldı.

İzmir'de deprem sonrası şehirdeki tahribat havadan görüntülendi

Evlerini tamamen depremde kaybedenlerin yanı sıra evlerinde ağır hasarlı olan vatandaşlar içinde çadırlar kuruldu.

İzmir'de deprem sonrası şehirdeki tahribat havadan görüntülendi

Türkiye'nin her yerinden gelen yardımlar yıkılan binaların yakınlarında bulunan futbol ve basketbol sahalarını doldurdu. Tamamen Yıkılan Emrah ve Rıza Bey apartmanları ise çekilen görüntülerde birbirlerine çok yakın olduğu net bir şekilde görüldü. 37 kişinin vefat ettiği, 19 kişinin kurtarıldığı Mansuroğlu Mahallesi'ndeki Rıza Bey Apartmanı'nda yaşanan kurtarma çalışmaları farklı günlerde havadan görüntülendi.

İzmir'de deprem sonrası şehirdeki tahribat havadan görüntülendi

Arama kurtarma çalışmalarının 91'inci saatinde kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Bebeğin enkaz altından çıkarılma anı saniye saniye havadan görüntülendi. Arama kurtarma çalışmaları sonu ererken hasarlı binalar için yıkım çalışmaları devam ediyor.

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