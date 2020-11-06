İzmir'de deprem sonrası şehirdeki tahribat havadan görüntülendi

Türkiye'nin her yerinden gelen yardımlar yıkılan binaların yakınlarında bulunan futbol ve basketbol sahalarını doldurdu. Tamamen Yıkılan Emrah ve Rıza Bey apartmanları ise çekilen görüntülerde birbirlerine çok yakın olduğu net bir şekilde görüldü. 37 kişinin vefat ettiği, 19 kişinin kurtarıldığı Mansuroğlu Mahallesi'ndeki Rıza Bey Apartmanı'nda yaşanan kurtarma çalışmaları farklı günlerde havadan görüntülendi.