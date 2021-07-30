  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri İzmir'de polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor

İzmir'de polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Türkiye'nin birçok şehrinde orman yangınlarıyla mücadele edilirken, İzmir'de de tüm ekipler teyakkuza geçti. Yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanlarda denetim yapan polis ekipleri yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmeye çalışıyor. Bu arada helikopterle de denetim yapılarak şüpheli durumlar belirleniyor.

Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2021 Cuma 17:39 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2021 Cuma 17:40
İzmir'de polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Valilik kararıyla ormanlık alanlara girişlerin yasak olduğu kentte, tüm ihbarları değerlendiren polis ekipleri, şüpheli kişiler üzerinde de çalışma yapıyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir'de polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Özellikle ormanlık alana çıkan yollarda denetimleri artıran ekipler, ormana girmek isteyen kişileri uyarıp, güvenlik sorgusu yapıyor. Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de teleferik civarındaki ormanlık alana girmek isteyenler için denetimlerini artırdı.

İzmir'de polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Yasak olmasına rağmen ormanlık alana gelen vatandaşlar uyarılırken, ekipler orman içinde dolaşarak olumsuzlukların önüne geçmeye çalışıyor.

İzmir'de polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Teleferiğin bulunduğu ormanlık alana aracıyla gelen ve polis ekiplerince durdurulan İ.Ç'ye alana girişin yasak olduğu belirtildi.

İzmir'de polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Güvenlik sorgusu yapılan İ.Ç, gazetecilere yaptığı açıklamada, ormanlık girişinde polisleri görünce şaşırdığını ancak uygulamadan memnun olduğunu dile getirdi.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Marmaris-İçmeler karayolu trafiğe kapatıldı
Marmaris-İçmeler karayolu trafiğe kapatıldı