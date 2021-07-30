Haberler Galeri İzmir'de polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor

İzmir'de polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Türkiye'nin birçok şehrinde orman yangınlarıyla mücadele edilirken, İzmir'de de tüm ekipler teyakkuza geçti. Yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanlarda denetim yapan polis ekipleri yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmeye çalışıyor. Bu arada helikopterle de denetim yapılarak şüpheli durumlar belirleniyor.

Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2021 Cuma 17:39 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2021 Cuma 17:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





