İzmir’de seyrine doyum olmaz manzara!

İzmir'de Çakalburnu Lagünü ve yanındaki İnciraltı Kent Ormanı baharın gelişiyle birlikte doyum olmaz manzaralara ev sahipliği yaptı. Yeşlin her tonunun görüldüğü sulak alanda, ilgi çekici ve nadir çok sayıda kuş türü barınıyor.
Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 11:53Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 11:55
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İzmir'in Balçova ilçesinde korunaklı yapısıyla çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Çakalburnu Lagünü ve yanındaki İnciraltı Kent Ormanı, ilkbaharda yeşilin tonlarıyla farklı bir güzelliğe büründü.