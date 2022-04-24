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Haberler Galeri İzmir'de seyrine doyum olmaz manzara!

İzmir'de seyrine doyum olmaz manzara!

İzmir'de Çakalburnu Lagünü ve yanındaki İnciraltı Kent Ormanı baharın gelişiyle birlikte doyum olmaz manzaralara ev sahipliği yaptı. Yeşlin her tonunun görüldüğü sulak alanda, ilgi çekici ve nadir çok sayıda kuş türü barınıyor.

Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 11:53 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 11:55
İzmir’de seyrine doyum olmaz manzara!

İzmir'in Balçova ilçesinde korunaklı yapısıyla çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Çakalburnu Lagünü ve yanındaki İnciraltı Kent Ormanı, ilkbaharda yeşilin tonlarıyla farklı bir güzelliğe büründü.

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İzmir’de seyrine doyum olmaz manzara!

İzmir Körfezi'nin güneyinde yer alan ve balıkça zengin olan Çakalburnu Lagünü, kuşlar için iyi bir beslenme ve göç esnasında konaklama alanı niteliği taşıyor.

İzmir’de seyrine doyum olmaz manzara!

Birinci derece sit alanı statüsünde olan lagün, tepeli pelikan, ak pelikan, karabatak, balıkçıl, ördek, sakar meke, yalıçapkını, çulluk gibi çok sayıda kuş türünü barındırıyor.

İzmir’de seyrine doyum olmaz manzara!

Burada yaşamlarını sürdüren Anadolu'nun "allı turnası" flamingolar ise bölgeye ayrı bir güzellik katıyor.

İzmir’de seyrine doyum olmaz manzara!

İzmirlilerin özellikle hafta sonları yoğun olarak ziyaret ettiği lagün ve yanındaki İnciraltı Kent Ormanı, bahar aylarında büründüğü yeşilin tonlarıyla ilgi çekici manzaralar oluşturuyor.

AA

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