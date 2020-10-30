Haberler
Galeri
İzmir'deki şiddetli depremde yıkılan binalar var! İşte ilk fotoğraflar
İzmir'deki şiddetli depremde yıkılan binalar var! İşte ilk fotoğraflar
İzmir'de AFAD verilerine göre merkez üssü Seferihisar olan 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası İzmir'de bazı bölgelerde yıkım olduğuna ilişkin bilgiler gelirken, halk büyük panik yaşadı. Deprem tüm Ege bölgesinin yanı sıra İstanbul'dan da hissedildi. İşte deprem sonrası bölgeden ilk görüntüler...
Giriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 15:38
Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 15:47
AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Canlı yayınına katılan Prof. Dr. Süleyman Pampal depremi yorumladı; Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal: Sevindirici yanı büyük deprem sıklığı azdır bu fayda. 6.6 ile 7 arasında 10-15 kat fark var.
6.6 yine de ülkemizde yıkıcı etkiye sahiptir. Depremin ivmesi üst merkezden itibaren uzaklaştıkça azalır. Depremin denizde olması bir şanstır, yıkıcı etkisini de azaltır. Derin bir deprem geniş bir alanda hissedilir.
Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Zafer Akçığ, "Seferihisar açıkları gözüküyor. İlk değerlendirmelerde hata olabilir. 2005 depremlerine benzer bir deprem. Beklenen bir deprem. Korkunç bir panik havası yarattı. Bazı binalarda hasar var. Korkunç bir psikoloji var İzmir'de. Bu başlı başına deprem, bunun sönümlenmesi için bir müddet sonra en büyüküğü 5,6'ya ulaşan artçıların oluşması mümkün. Panik olmamak gerek. 2005 depremlerini hatırlatıyor bu deprem" dedi.