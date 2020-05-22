İzmir'in tarihi camileri cemaatle buluşmaya hazırlanıyor

"GEREKLİ ŞARTLARI YERİNE GETİREN CAMİLERİ İBADETE AÇMIŞ OLACAĞIZ"

İzmir Müftüsü Recep Şükrü Balkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müslümanlar olarak çok mahzun bir ramazan geçirdikleri için hüzünlü olduklarını söyledi.

Camilerin cemaatle namaz kılmaya açılacağı için heyecanlı olduklarını belirten Balkan, "Hayatımız boyunca hiç olmadığı kadar sakin bin ramazan geçirdik. Ramazan, coşkusuyla öne çıkan bir ay. O coşkuyu yaşayamamanın üzüntüsü içindeyiz ama Allah'a şükür, her karanlığın sonunda olduğu gibi bunda da inşallah iyi günler bizi bekliyor diye ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.