İzmir'in tarihi camileri cemaatle buluşmaya hazırlanıyor

İzmir'in en büyük ve en görkemli yapılarından, 1597-1598 yıllarında inşa edilen Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan tarihi Hisar Camisi, Konak Meydanı'nda çinileri ve sekizgen planıyla dikkati çeken 1754 yapımı Yalı (Konak) Camisi, 1636'da yaptırılan Şadırvanaltı Camisi gibi bazı tarihi camiler, 29 Mayıs günü cuma namazında cemaatle buluşmaya hazırlanıyor.
Salgını önlemek için hayata geçirilen kurallar çerçevesinde hazırlıkların yürütüldüğü ibadethaneler, yeni düzenlemeler çerçevesinde cemaati karşılayacak.
Protokol üyelerinin katılımıyla 29 Mayıs'ta Bilal Saygılı Camisi'nde cuma namazı eda edilecek.