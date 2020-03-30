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Jandarmaya yeni teknolojiler

Jandarma Genel Komutanlığının sayısal telsiz haberleşme ihtiyacını karşılamak üzere Bitlis, Hakkari, Siirt, Şırnak ve Van'da JEMUS kurulacak - Söz konusu iller için 10 binden fazla telsiz cihazı verilecek, 123 Tekrarlayıcı Merkezi tesis edilecek. Projeye, yazılımsal milli kripto algoritması, İHA, kablolu drone ve zırhlı araçlara entegre haberleşme sistemleri ve ürünlerin tasarlanmasıyla geliştirilmesi gibi yenilikler eklendi.

Giriş Tarihi: 30 Mart 2020 Pazartesi 11:49 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2020 Pazartesi 11:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





