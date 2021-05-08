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Haberler Galeri Kadir Gecesi mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın! En güzel, en şık, en yeni dualı Kadir Gecesi mesajları!

Kadir Gecesi mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın! En güzel, en şık, en yeni dualı Kadir Gecesi mesajları!

Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi geldi. İslam aleminin en kıymetli günlerinden olan Kadir Gecesi'nde dua etmek, ibadetleri sıklaştırmak, tövbe ve istiğfarda bulunmak büyük önem taşıyor. Kadir Gecesi'ni ümmet ile paylaşmanın da önemi büyük. Sevdiklerinin Kadir Gecesi'ni tebrik etmek isteyen binlerce Müslüman, en güzel, en yeni, en şık Kadir Gecesi mesajları araması yapıyor. Kadir Gecesi mesajları galerisini sizler için hazırladık. İster yazılı Kadir Gecesi mesajlarıve resimli Kadir Gecesi mesajları tercihinde bulunabilirsiniz. İşte en güzel dualı Kadir Gecesi mesajları...

Giriş Tarihi: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 10:02 Güncelleme Tarihi: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 10:03
Kadir Gecesi mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın! En güzel, en şık, en yeni dualı Kadir Gecesi mesajları!

En güzel ve anlamlı Kadir Gecesi mesajları günün sorgulanan konularından birisi. 2021 Kadir gecesi mesajları her yıl olduğu gibi bu yıl da sorgulanıyor. Resimli Kadir Gecesi mesajlarıyla da sevdiklerinizi mutlu etmeniz mümkün. Duaların ve ibadetlerin kabul olacağına inanılan mübarek Kadir Gecesi için sevdiklerinize kendinizi hatırlatabilirsiniz. Sizler için derlediğimiz Kadir Gecesi mesajları sözleri ile onları sosyal medya veya mesaj programları yoluyla mutlu edebilirsiniz. İşte, 2021 Kadir Gecesi için en güzel anlamı mesajları ve resimli Kadir Gecesi mesajları!

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Kadir Gecesi mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın! En güzel, en şık, en yeni dualı Kadir Gecesi mesajları!

EN GÜZEL KADİR GECESİ MESAJLARI

– Kardeşliğin kalıcı olduğu, sevenlerin bir araya geldiği mutlu, umutlu ve sevgi dolu, rahmetlerin yağmur gibi bahşedildiği nice kandillere…– Ağaçlardan dökülen her bir yaprak duacınız; Kur'an-ı Kerim yoldaşınız olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.

– Samimiyetle iman edenler; kalplerini her türlü günah ve nifaktan arındıranlar; dürüstlükle ve tatlılıkla konuşanlar, tamahkarlıktan uzak duranlar, gerçekten mutluluğa ererler. Kadir Geceniz mübarek olsun.

– Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler, mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler… İyi kandiller

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Kadir Gecesi mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın! En güzel, en şık, en yeni dualı Kadir Gecesi mesajları!

EN GÜZEL KADİR GECESİ MESAJLARI

– Tövbe güvercini kalbe konsun af dalgalar saadet kervana gelip kapında dursun. Bütün Melekler sizinle,Dualarınız Kabul Kadir Geceniz Mübarek Olsun….

– Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimiz'e! Hayırlı kandiller.

– Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

– Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir Kadir gecesiniz hayırlı olsun

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Kadir Gecesi mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın! En güzel, en şık, en yeni dualı Kadir Gecesi mesajları!

EN GÜZEL KADİR GECESİ MESAJLARI

– Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak Kadir Geceniz mübarek, dualarınız kabul olsun.

– Kadir geceniz mübarek olsun! Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Hayırlı Kandiller..

– Allah'ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Kadir Gecesi'nde, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun Kadir gecesiniz mübarek olsun!

Kadir Gecesi mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın! En güzel, en şık, en yeni dualı Kadir Gecesi mesajları!

EN GÜZEL KADİR GECESİ MESAJLARI

– Kim erdemine inanarak ve sevabını umarak Kadir Gecesini ihya ederse Allah onun bütün geçmiş günahlarını bağışlar?

– Kuran'ın nazil olduğu bin aydan daha hayirli bu gecenin size efradı ailenize ve bütün İslam alemine hayır bereket ve huzur getirmesini diliyor ve dua ediyorum Kadir geceniz mubarek olsun.

– Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.

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