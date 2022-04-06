Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? 2022 Kadir Gecesi ayın kaçında? Kadir Gecesi önemi nedir? Diyanet takvimi!

Onbir ayın sultanı Ramazan ayının en çok araştırılanları arasında Kadir Gecesi tarihi yer alıyor. Bin aydan daha hayırlı olarak geçen Kadir Gecesi'nin bu sene hangi tarihte olacağı merak konusu oldu. İşte Diyanet'in verilerine göre 2022 Kadir Gecesi tarihi...

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 27 Nisan'da idrak edilecek.