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Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? 2022 Kadir Gecesi ayın kaçında? Kadir Gecesi önemi nedir? Diyanet takvimi!
Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? 2022 Kadir Gecesi ayın kaçında? Kadir Gecesi önemi nedir? Diyanet takvimi!
Kadir Gecesi rahmeti ve bereketiyle gelir. İslam dininin en önemli günü olan Kadir Gecesi, 'Bin aydan daha hayırlı' olarak bildirilmiştir. Kadir Gecesi'nde tövbe edenlerin tövbeinin kabul olacağı, ibadet edenlerin mükafatını alacağı biliniyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV) Kadir Gecesi'ni Ramazan ayının son on gününde arayın buyurmuştur. 2022 yılına ilişkin dini günler takvimine yazımızdan ulaşabilirsiniz. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? 2022 Kadir Gecesi ayın kaçında? Kadir Gecesi önemi nedir? Peki, Kadir Gecesi yapılacak ibadetler neler? Kadir Gecesi edilecek dualar neler? İşte Kadir Gecesi ile ilgili merak edilenler...
Giriş Tarihi: 6 Nisan 2022 Çarşamba 10:25
Güncelleme Tarihi: 6 Nisan 2022 Çarşamba 10:27
Kadir Gecesi tarihi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 dini günler takvimine göre merak edilen sorular yanıt buldu. Üç ayların içerisinde yer alan Ramazan ayının ortalarına doğru yaklaşırken gözler Kadir Gecesi'ne çevrildi. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olan Kadir Gecesi, İslam alemi tarafından huşu içinde karşılanacak. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? 2022 Kadir Gecesi ayın kaçında? Kadir Gecesi önemi nedir? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...
Kadir Gecesi'ni idrak edecek olan Müslümanlar sabahın gecenin nasıl ihya edilmesi gerektiğini araştırıyor. Kadir Gecesi, İslam aleminin en kıymet verdiği gün olarak biliniyor. Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler ve edilecek dualar büyük önem taşıyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa (SAV), Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının son 10 günü içerisinde aranması gerektiğini söylemiştir. Kadir Gecesi'ne dair bir diğer ipucu da tek rakamlarda aranması gerektiği olmuştur. Peki, müminler bu geceyi nasıl idrak etmeli? Kadir Gecesi neler yapılmalı? Kadir Gecesi yapılacak ibadetler neler? Kadir Gecesi edilecek dualar neler? İşte Kadir Gecesi ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...
Onbir ayın sultanı Ramazan ayının en çok araştırılanları arasında Kadir Gecesi tarihi yer alıyor. Bin aydan daha hayırlı olarak geçen Kadir Gecesi'nin bu sene hangi tarihte olacağı merak konusu oldu. İşte Diyanet'in verilerine göre 2022 Kadir Gecesi tarihi...
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 27 Nisan'da idrak edilecek.
KADİR GECESİ YAPILACAK İBADETLER NELER?
Kur'ân-ı Kerimde bin aydan daha hayırlı olarak buyrulan bu gece (Kadir Sûresi 3) hakkında Peygamber Efendimiz: "Kadir gecesini, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır." (Müslim, Müsâfirîn, 175) buyurmaktadır. Bu gecede yapılacak ibadet ve duaların kıymeti bin aydan evladır.
KADİR GECESİ OKUNACAK DUA
Kadir Gecesi'nde yapılacak en mühim ibâdetlerden biri duâdır. Nitekim Peygamber Efendimiz de bize aşağıdaki duayı yapmamızı tavsiye etmişlerdir.
Hz. Ayşe şöyle dedi: