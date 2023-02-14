HaberlerGaleriKahramanmaraş depremi uzaydan görüntülendi! Yıkımın gerçek boyutu ortaya çıktı!
Kahramanmaraş depremi uzaydan görüntülendi! Yıkımın gerçek boyutu ortaya çıktı!
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 2 deprem, 10 ilde büyük yıkımlara neden oldu. Tüm dünyadan uzmanların günlerdir açıklamaya çalıştığı felakete ilişkin ABD'li MAXAR şirketi yeni uydu görüntüleri yayımladı. Görüntüler, depremin boyutunu gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 13:16Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 13:16
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Kahramanmaraş depremi uzaydan görüntülendi! Yıkımın gerçek boyutu ortaya çıktı!
27 Kasım 2022 Islahiye/Gaziantep
Deprem bölgesinden gelen öncesi sonrası fotoğrafları felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. İşte, Türk ve yabancı uzmanların araştırmalarını yoğunlaştırdığı depreme ilişkin yeni görüntüler…