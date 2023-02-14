Kahramanmaraş depremi uzaydan görüntülendi! Yıkımın gerçek boyutu ortaya çıktı!

27 Kasım 2022 Islahiye/Gaziantep

Deprem bölgesinden gelen öncesi sonrası fotoğrafları felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. İşte, Türk ve yabancı uzmanların araştırmalarını yoğunlaştırdığı depreme ilişkin yeni görüntüler…