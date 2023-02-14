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Haberler Galeri Kahramanmaraş depremi uzaydan görüntülendi! Yıkımın gerçek boyutu ortaya çıktı!

Kahramanmaraş depremi uzaydan görüntülendi! Yıkımın gerçek boyutu ortaya çıktı!

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 2 deprem, 10 ilde büyük yıkımlara neden oldu. Tüm dünyadan uzmanların günlerdir açıklamaya çalıştığı felakete ilişkin ABD'li MAXAR şirketi yeni uydu görüntüleri yayımladı. Görüntüler, depremin boyutunu gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 13:16 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 13:16
Kahramanmaraş depremi uzaydan görüntülendi! Yıkımın gerçek boyutu ortaya çıktı!
Kahramanmaraş depremi uzaydan görüntülendi! Yıkımın gerçek boyutu ortaya çıktı!

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Deprem bölgesinden gelen öncesi sonrası fotoğrafları felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. İşte, Türk ve yabancı uzmanların araştırmalarını yoğunlaştırdığı depreme ilişkin yeni görüntüler…

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Kahramanmaraş depremi uzaydan görüntülendi! Yıkımın gerçek boyutu ortaya çıktı!
Kahramanmaraş depremi uzaydan görüntülendi! Yıkımın gerçek boyutu ortaya çıktı!

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Kahramanmaraş depremi uzaydan görüntülendi! Yıkımın gerçek boyutu ortaya çıktı!
Kahramanmaraş depremi uzaydan görüntülendi! Yıkımın gerçek boyutu ortaya çıktı!

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Kahramanmaraş depremi uzaydan görüntülendi! Yıkımın gerçek boyutu ortaya çıktı!
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